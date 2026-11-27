Ufficio Stampa Mediaset Luna in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 28 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 novembre 2026

Bill ha fatto in modo che Luna lasciasse il carcere e trascorresse gli arresti domiciliari a casa sua, per proteggerla dalle aggressioni delle altre detenute. Le impone però di restare nascosta quando arrivano ospiti. Così, durante la visita di Will ed Electra, Luna si rifugia in camera, ma ascolta di nascosto la loro conversazione dalle scale.

Nel frattempo, Taylor e Steffy trascorrono un momento sereno insieme. Taylor confida alla figlia di sentirsi finalmente sicura dell’amore di Ridge e di non temere più la rivalità con Brooke. Steffy è felice per i suoi genitori. Electra, intanto, racconta a Bill quello che è successo con Remy.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.