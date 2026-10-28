Beautiful, le anticipazioni del 29 ottobre 2026: Ridge trova conforto in Taylor

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Taylor, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie, girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge, dopo aver perso le staffe con Brooke, trova conforto nella casa di Steffy, insieme a Taylor. Ecco le anticipazioni di giovedì 29 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 ottobre 2026

Carter e Hope hanno preso il pieno controllo della Forrester Creations. Katie fatica a credere che Carter, da sempre considerato una persona leale e rispettosa delle regole, abbia potuto impadronirsi della Forrester con l’inganno. Brooke, pur non approvando il metodo, sostiene che Carter e Hope si siano sentiti emarginati per anni e che abbiano reagito alle decisioni di Steffy, in particolare alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento. Ridge trova conforto nella casa di Steffy, insieme a Taylor. Entrambe attribuiscono a Hope la responsabilità del colpo di mano e accusano Brooke di difendere ciecamente la figlia. Ridge riconosce di aver perso le staffe durante il confronto con Brooke, arrivando a insultare Hope e a pretendere che Brooke la allontanasse da casa.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 25 al 31 ottobre 2026.