Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 25 al 31 ottobre 2026

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 25 al 31 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nella settimana precedente la tensione alla Forrester Creations è cresciuta fino a sfociare in un cambiamento radicale: Carter e Hope hanno assunto il controllo dell’azienda, mettendo in discussione gli equilibri della famiglia Forrester. La decisione è maturata dopo mesi di contrasti e di esclusione, tra cui la cancellazione della linea di Hope e il suo licenziamento. Brooke comprende le ragioni della figlia, pur non approvando i metodi scelti, mentre Ridge considera l’operazione un tradimento e punta il dito contro Hope e Carter.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Il controllo della Forrester e le divisioni familiari: Carter e Hope sono al comando dell’azienda, ma la loro scelta provoca la dura reazione di Ridge, Eric e Steffy. Brooke difende la figlia e ricorda a Ridge i torti subiti dai Logan, mentre il loro scontro si fa sempre più acceso. Ridge trova sostegno da Steffy e Taylor e, dopo aver chiesto a Brooke di allontanare Hope, decide di lasciare la casa quando lei rifiuta.

I nuovi progetti di Carter e il futuro di Hope for the Future: deciso a trasformare la Forrester Creations in un marchio globale del lusso, Carter avvia i suoi ambiziosi piani e restituisce a Hope il suo ruolo, assicurandole sostegno e finanziamenti per la sua linea. Hope accoglie con entusiasmo il nuovo corso e dichiara di avere piena fiducia nella visione di Carter. Zende, invece, è indignato per il colpo di mano e annuncia di voler lasciare l’azienda per lealtà alla famiglia Forrester.

I dubbi di Will sulla presenza di Remy: Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si trattiene a parlare con lei, ma Will lo invita a riprendere le consegne per non metterla in difficoltà sul lavoro. Electra apprezza la visita di un amico, ma vuole proteggere la sua opportunità nel mondo della moda. Remy se ne va alterato e Will resta sospettoso; poco dopo, lo vede intervenire al computer su una foto di Electra.