Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 ottobre 2026

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 4 al 10 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana la trama si è complicata con il presunto tradimento di Carter ai danno di Ridge. Anche questa settimana si apre con una scoperta destinata a cambiare gli equilibri: Ridge, scosso e incredulo, apprende dai documenti redatti da Carter che quest’ultimo ha portato avanti un vero e proprio colpo di mano societario per assumere il controllo della Forrester Creations. La rivelazione mette in luce non solo un piano legale e articolato, ma anche il ruolo di Hope nella vicenda, con il rapporto tra Carter e Hope che emerge come leva principale dell’azione.

Il conflitto si trasforma in frattura personale: Ridge si sente tradito dall’amico che considerava un fratello e reagisce cancellando la fiducia riposta in Carter, arrivando a licenziarlo e a minacciare contromosse legali. Brooke cerca di funge da ponte, ma si trova divisa tra la fedeltà a Ridge e l’affetto per la figlia Hope, mentre Steffy osserva con incredulità come la lealtà di un uomo può essere messa in discussione.

In parallelo, emergono i motivi alla base del gesto: la cancellazione della linea “Hope for the Future” e il licenziamento collegato hanno alimentato il senso di esclusione di alcuni membri dello staff, spingendo Carter e Hope a credere che una riorganizzazione fosse necessaria per riportare meritocrazia ed equilibrio in azienda. Tra ricorsi, accuse e tentativi di riconciliazione, la tensione familiare e quella aziendale si intrecciano senza soluzione di continuità.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Colpo di mano societario: la trama centrale riguarda l’operazione con cui Carter tenta di prendere il controllo della Forrester Creations, una manovra che innesca lo scontro diretto con Ridge.

• Rottura tra amici e famiglia: il tradimento percepito genera una frattura profonda tra Ridge e Carter e mette Brooke nella dolorosa posizione di scegliere tra la figlia Hope e il marito.

• Licenziamenti e proteste interne: la cancellazione della linea “Hope for the Future” e il licenziamento ad essa collegato alimentano malcontento tra i dipendenti e giustificano, agli occhi di Hope e Carter, la necessità di intervenire sull’assetto aziendale.

• Conseguenze legali: Ridge non si limita alla reazione emotiva ma prepara contromisure sul piano legale per difendere la Forrester Creations, mentre Carter deve fare i conti con le responsabilità del suo piano.

• Tensione emotiva e alleanze: tra accuse reciproche e tentativi di riconciliazione, emergono nuove alleanze e spaccature familiari che vedono coinvolti anche Steffy e Finn, ampliando le ripercussioni oltre l’ambito strettamente aziendale.

• Futuro incerto per i progetti: la sorte della linea “Hope for the Future” e del team legato a quella visione resta appesa a decisioni che coinvolgeranno scelte personali, compromessi e possibili ripercussioni a lungo termine per la Forrester Creations.