Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 8 al 14 novembre 2026

Ufficio stampa Mediaset I protagonisti di "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dall’8 al 14 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei protagonisti. Partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la serie è arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente la situazione alla Forrester Creations si è complicata dopo il passaggio di potere a Carter e la decisione di Brooke di assumere il ruolo di amministratore delegato. Ridge si è sentito tradito, convinto che Brooke si fosse schierata con Hope e Carter senza difendere la sua famiglia. Nel frattempo, Eric ha cercato una strada per riprendere il controllo dell’azienda, mentre Steffy si è preoccupata sia per le sorti della Forrester sia per la salute del nonno. Taylor è rimasta accanto a Ridge, offrendo conforto in un momento di grande fragilità.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il futuro della Forrester resta al centro delle tensioni. Brooke confida a Zende di aver accettato la carica di amministratore delegato con l’intenzione di convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Per non compromettere il piano, gli chiede di mantenere il segreto; intanto Hope prova a rassicurare Zende sulla nuova gestione.

• Ridge trova sostegno in Taylor. Ferito dal comportamento di Brooke, Ridge si lascia confortare dalla dottoressa e comincia a riconoscere quanto abbia bisogno della sua vicinanza. Steffy, preoccupata per il padre e per la situazione di Eric, lo incoraggia a guardare avanti e a ritrovare serenità accanto a Taylor.

• Le feste trascorse separati rendono più dolorosa la crisi. Alla vigilia di Natale, Ridge si trova a casa di Eric, mentre Brooke affronta la solitudine nella propria casa. Pam e Donna cercano di portare un po’ di allegria tra i Forrester e Taylor regala a Ridge una penna legata al loro primo Natale insieme: per Steffy è un possibile segno di una riconciliazione tra i genitori.

• Brooke non vuole rinunciare al matrimonio. Dopo aver atteso invano una risposta al suo messaggio, Brooke si confida con Hope e spiega di aver assunto l’incarico alla Forrester con l’intento di migliorare la situazione. Pur consapevole di aver ferito Ridge, continua a credere nel loro rapporto e lo considera l’uomo della sua vita.

• Ridge è diviso tra il passato e la possibilità di ricominciare. Parl­ando con Steffy, ammette di aver commesso degli errori, ma riconosce che il legame con Taylor gli dà pace e stabilità. Steffy lo spinge a lasciarsi alle spalle la crisi con Brooke e a guardare al futuro.