Beautiful, le anticipazioni della settimana dall’11 al 17 ottobre

Ansa Ridge, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 11 al 17 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana alla Forrester si è consumato un vero e proprio terremoto: il piano di Carter per mutare la forma giuridica dell’azienda e assumere il ruolo di manager ha colto di sorpresa la famiglia Forrester. Steffy, informata da Ridge, ha raggiunto subito Hope allo chalet e ha dato vita a uno scontro furioso: Hope sostiene che lei e Carter volevano salvare l’azienda dalla gestione di Steffy e nega di aver cercato di sedurre il marito di Steffy, mentre quest’ultima la ritiene responsabile del fallimento della linea “Hope for the Future” e della crisi interna. Nel frattempo Carter ha depositato documenti che lo autoreferenziano, lasciando Eric, Ridge e Steffy sotto choc e spingendo la famiglia a chiedere a Justin Barber di verificare se l’operazione sia annullabile. Brooke è preoccupata per le conseguenze e per il ruolo della figlia Hope nella vicenda, mentre lo staff, da Zende a Will ed Electra, si interroga su cosa stia accadendo ai piani alti. Le divisioni tra Forrester e Logan si approfondiscono, con alleanze e sospetti che minacciano la stabilità dell’azienda.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Colpo di scena legale: Carter mette in atto il suo piano e dichiara di aver cambiato la struttura societaria per guidare la Forrester Creations; Eric, Ridge e Steffy chiedono a Justin Barber di verificare e tentare di annullare l’operazione.

• Scontro famigliare: lo scontro tra Steffy e Hope continua ad acuire le divisioni: Steffy accusa Hope di aver traviato Carter e di essere la causa del licenziamento e della cancellazione della linea “Hope for the Future”.

• Difesa e giustificazioni: Hope e Carter difendono la loro scelta sostenendo che l’intervento era necessario per rendere l’azienda più giusta e competitiva, mentre Brooke e altri membri della famiglia Forrester si sentono traditi.

• Ripercussioni sul personale: i collaboratori più vicini all’azienda, come Zende, Will ed Electra, avvertono tensione e incertezza per il futuro, con riunioni esclusive e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri interni.

• Questioni legali e strategiche: oltre all’emotività dei contrasti personali, si apre una battaglia su carte, firme e validità delle procedure: il futuro della Forrester Creations appare in bilico tra motivazioni idealistiche e manovre di potere.