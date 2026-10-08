Beautiful, le anticipazioni del 9 ottobre 2026: Steffy scopre il piano contro di lei

Ansa Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 9 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 9 ottobre 2026

Alla Forrester Creations esplode una crisi senza precedenti quando Ridge scopre che Carter ha orchestrato un piano per assumere il controllo dell’azienda attraverso una complessa operazione societaria. Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore e migliore amico, Ridge lo licenzia immediatamente, mentre Steffy cerca di comprendere come un uomo sempre leale abbia potuto spingersi a tanto. Dietro il gesto di Carter c’è Hope, con cui ha iniziato una relazione sentimentale. Convinta che lei e molti altri siano stati sistematicamente emarginati dai Forrester, Hope difende la scelta di Carter come un tentativo di riportare meritocrazia ed equità in azienda, dopo la cancellazione della sua linea “Hope for the Future”. Brooke, combattuta tra l’amore per la figlia e la fedeltà a Ridge, tenta invano di ricucire lo strappo.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.