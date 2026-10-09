Beautiful, le anticipazioni del 10 ottobre 2026: crisi senza precedenti alla Forrester

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge scopre il piano di Carter, Brooke si trova divisa tra l’affetto per la figlia e la fedeltà a Ridge. Ecco le anticipazioni di sabato 10 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 10 ottobre 2026

Esplode in una crisi senza precedenti alla Forrester Creations: Ridge scopre che Carter ha orchestrato un complesso piano societario per assumere il controllo dell’azienda. Sentendosi tradito dal suo più fidato collaboratore, Ridge reagisce licenziando Carter e mettendo in discussione rapporti di lunga data.

Dietro l’operazione di Carter c’è la sua relazione con Hope: convinto che la linea “Hope for the Future” e diversi collaboratori siano stati emarginati, Carter rivendica il gesto come una mossa per riportare merito ed equità nella casa di moda. Hope e Carter, al chalet, oscillano tra senso di colpa e la speranza che Ridge possa in futuro reintegrare la loro linea.

Brooke si trova divisa tra l’affetto per la figlia e la fedeltà a Ridge, mentre Steffy cerca di capire come un uomo fino a quel momento leale abbia potuto tradire la famiglia Forrester. Sul piano pratico, Ridge valuta possibili azioni legali per difendere l’azienda e la leadership, alimentando tensioni che influenzeranno alleanze e rapporti personali nei prossimi sviluppi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.