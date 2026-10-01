Beautiful, le anticipazioni del 2 ottobre 2026: Ridge prepara il contrattacco contro Hope e Carter

Hope e Carter si rallegrano del fatto che hanno ancora tempo per decidere se attuare il loro piano, ma Ridge inizia il contrattacco: trama di "Beautiful" del 2 ottobre

Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope e Carter si rallegrano del fatto che hanno ancora tempo per decidere se attuare il loro piano, ma Ridge inizia il contrattacco. Ecco le anticipazioni di venerdì 2 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 2 ottobre 2026

Ridge, ancora incredulo per il tradimento di Carter, è deciso a prendere provvedimenti per evitare di perdere il controllo della Forrester. Si rivolge quindi a Justin Barber, uno dei migliori avvocati della città, al quale chiede di esaminare i documenti del nuovo assetto societario. Justin non capisce perché non si siano rivolti all’avvocato interno e Ridge spiega che proprio Carter Walton è all’origine di un colpo di mano per assumere il controllo della Forrester. Intanto, allo chalet, Hope e Carter stanno ancora decidendo se portare avanti fino in fondo il loro piano. Carter vorrebbe vedere la Forrester raggiungere il suo massimo potenziale. È convinto che la diatriba Forrester-Logan, ormai fuori controllo, sia deleteria per l’azienda, ma non riesce a non pensare a quanto Ridge si sentirà tradito. Hope e Carter si rallegrano del fatto che hanno ancora tempo per decidere se procedere o meno.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.