Beautiful, le anticipazioni del 1 ottobre 2026: Carter e Hope contro tutti

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Electra viene sorpresa da Remy, mentre Ridge è consumato dalla situazione alla Forrester. Ecco le anticipazioni di giovedì 1 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 1 ottobre 2026

Brooke interrompe l’illusione in ufficio: ha ascoltato Carter e Hope e scopre che la cosiddetta ristrutturazione nasconde un vero e proprio colpo di mano per prendere il controllo della Forrester. Ridge, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali, respinge l’accusa, mentre Brooke insiste sostenendo che Carter ha manipolato la sua fiducia per ottenere pieni poteri.

Allo chalet, Carter e Hope valutano le conseguenze delle loro azioni. Carter è lacerato dal senso di tradimento verso Ridge ma giustifica la mossa come l’unico modo per arginare quella che considera una gestione autoritaria di Steffy e per dare nuova dignità alla linea di Hope. La complicità professionale tra Carter e Hope sfuma in un coinvolgimento più intimo, complicando ulteriormente la situazione.

Al “Giardino”, Electra viene sorpresa da Remy: lui ammette di averla seguita a Los Angeles e di voler entrare nella sua vita, mentre Will confida a Ivy i suoi timori sull’irrequietezza di Electra. Intanto Ridge rilegge i documenti societari e comprende l’entità del tradimento: il suo storico amico Carter sembra aver manovrato per avvicinarsi al potere all’interno della Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.