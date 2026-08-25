Vanessa Incontrada torna in tv con una nuova fiction: dove e quando vedere Erica – Una detective per caso

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Vanessa Incontrada

Un nuovo personaggio, un’indagine da risolvere e parecchi conti aperti con il passato. Vanessa Incontrada torna protagonista in prima serata con Erica – Una detective per caso, fiction che punta a mescolare il fascino del giallo con dinamiche familiari e una buona dose di romanticismo.

L’appuntamento è su Canale 5 dal 2 settembre, per tre serate dirette da Ciro D’Emilio. Con l’attrice ci saranno Francesco Scianna e Ivana Lotito, mentre Piombino farà da sfondo a una storia in cui il mare non basta a rendere tutto più tranquillo.

Erica – Una detective per caso, di cosa parla la fiction con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è una delle attrici di fiction più amate dal pubblico italiano e questa volta interpreta Erica Magliani, autrice di thriller abituata a inventare delitti sulla carta e decisamente meno preparata a trovarsene uno davanti nella vita reale. Quando torna a Piombino, la città in cui è cresciuta, quello che dovrebbe essere un viaggio alle origini si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più complicato.

Il passato torna infatti a bussare alla porta insieme a questioni familiari mai del tutto sistemate. Erica finisce inoltre coinvolta in una vicenda che richiede ben più della semplice curiosità. A darle una mano è il talento che ha affinato scrivendo: osserva gli altri, ne coglie esitazioni e punti deboli e riesce spesso a intuire ciò che non viene detto.

Le sue capacità attirano l’attenzione del commissario Leonardo Carrese, interpretato da Francesco Scianna. Lui fa affidamento sul metodo investigativo, lei sull’intuito. Un’accoppiata che promette scintille e che, naturalmente, non resterà confinata al lavoro. Nel frattempo Erica dovrà ritrovare anche un equilibrio con la sorella Lucia, a cui presta il volto Ivana Lotito.

Completano il cast di Erica – Una detective per caso Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Vezzosi.

Dai romanzi di Camilla Läckberg alla prima serata Mediaset

Dietro la nuova produzione Mediaset c’è una storia che ha già viaggiato parecchio prima di arrivare sulle coste toscane. La fiction, realizzata da RTI e 7Verticale, rielabora infatti per il pubblico italiano ERICA, serie francese nata per TF1 e accolta in patria da quasi quattro milioni di spettatori, con una quota superiore al 22% di share.

Il cuore del progetto arriva però dalla Svezia. Il modello narrativo da cui parte la fiction italiana e anche quella d’oltralpe è quello dei libri di Camilla Läckberg dedicati a Erica Falck e Patrik Hedström, coppia ormai celebre tra gli appassionati di crime. La produzione francese ha costruito la propria storia partendo dai primi tre romanzi della saga.

Läckberg è uno dei nomi più riconoscibili del thriller scandinavo: i suoi libri hanno superato i 40 milioni di copie e sono arrivati nelle librerie di oltre sessanta Paesi. Il debutto La principessa di ghiaccio le ha inoltre portato il Grand Prix de Littérature Policière ed è entrato nella selezione di Time dedicata ai cento thriller e mystery più importanti.

Il legame dell’autrice con il nuovo adattamento non è rimasto soltanto sulla carta: Camilla Läckberg ha visitato anche il set italiano durante la lavorazione, dando il suo contributo e qualche consiglio. Il risultato si vedrà presto: Erica – Una detective per caso debutta mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5.