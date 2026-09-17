Ascolti tv del 16 settembre, Vanessa Incontra dà l’addio a Erica e si scontra con Tom Hanks

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada su Canale 5

Mercoledì 16 settembre è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della serie Erica, una detective per caso con Vanessa Incontrada.

La nuova fiction ha avuto un buon riscontro di pubblico, ma nell’episodio conclusivo l’Incontrada ha dovuto affrontare una grande star del cinema, Tom Hanks, protagonista del film su Rai 1, Non così vicino.

Su Rai 2 è andato in onda Boston Blue, mentre su Rai 3 Federico Ruffo ha condotto Mi manda Rai 3 – Furbetti d’Italia. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, mentre Italia 1 ha trasmesso The plane. Su La7 a Una giornata particolare abbiamo visto l’ultima intervista di Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Nell’access prime time il confronto tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna è sempre più acceso.

Prima serata, ascolti tv del 16 settembre

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 16 settembre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 16 settembre

Su Rai1 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati d’ascolto tv del 16 settembre