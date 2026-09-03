Ascolti tv del 2 settembre, Vanessa Incontrada: duro scontro con Cremonini

Su Canale 5 Vanessa Incontrata ha debuttato con una nuova serie, Erica, una detective per caso. L’attrice interpreta una scrittrice di thriller di grande successo. Il ritorno nella sua Piombino, luogo dell’infanzia e dei ricordi più autentici, riapre ferite mai davvero rimarginate e la costringe a confrontarsi con un universo emotivo che aveva a lungo trascurato.
Vanessa Incontrada però ha trovato nella controprogrammazione un rivale difficile da battere nello scontro per gli ascolti. Infatti, su Rai 1 è andato in onda il live che Cesare Cremonini ha tenuto al Circo Massimo.
Su Rai 2 abbiamo visto Boston Blue e su Rai 3 Un giorno in pretura. Mentre Italia 1 ha trasmesso Chicago P.D. e su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca. Su La7 è andato in onda il documentario, Francesco Cronache di un Papato.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 2 settembre