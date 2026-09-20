Sulla Rai vanno in scena i Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal fra gare, grandi atleti e adrenalina.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Content Editor e Lifestyle Specialist

iStock Photos Mondiali Ciclismo 2026

Dal 20 al 27 settembre il ciclismo sbarca in Canada, per la precisione a Montreal dove andranno in scena i Mondiali 2026. Un evento attesissimo caratterizzato da gare, maglio e talenti del ciclismo che si sfideranno sulle strade del Quebec.

Mondiali di ciclismo 2026: le date e quando vederli

I Mondiali di ciclismo su strada 2026 inizieranno dunque domenica 20 settembre con le due cronometro élite e termineranno domenica 27 settembre quando andrà in scena la prova in linea maschile dove verrà assegnata la celebre maglia arcobaleno.

Nel corso degli otto giorni dell’evento, potremmo assistere a gare fra under 23, élite e juniores, con una giornata di pausa prevista per mercoledì 23 settembre. I numeri della manifestazione ci lasciano intendere il suo peso, soprattutto per chi è appassionato di ciclismo: ben tredici titoli in palio, mille corridori e l’ingresso gratuito per gli spettatori.

I Mondiali 2026 erano attesissimi in Nord America, per un motivo molto semplice: il Canada tornerà ad ospitare l’evento dopo l’edizione vinta da Eddy Merckx nel 1974. Si tratterà del più grande appuntamento sportivo ospitato da Montreal dopo le Olimpiadi del 1976. Il percorso ricalcherà quello del Grand Prix Cycliste de Montréal con tantissimi spettatori pronti a seguire le gare, sia dal vivo che in tv.

Il motivo in più per seguire i Mondiali di ciclismo in Canada è senza dubbio la presenza di numerosi atleti italiani che sono ben 50 fra le varie categorie. Fra gli uomini élite troviamo in particolare Filippo Ganna nella gara a cronometro, ma anche Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Occhi puntati pure su Lorenzo Finn, il campione del mondo U23 che quest’anno debutterà nella categoria superiore.

Per quanto riguarda le donne élite possiamo citare Elisa Longo Borghini, affiancata nella cronometro da Vittoria Guazzini. Troviamo poi Silvia Persico, Erica Magnaldi, Eleonora Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Sara Casasola e Francesca Barale. Il grande protagonista dei Mondiali di ciclismo 2026 però sarà senza ombra di dubbio Remco Evenepoel, atleta belga che dovrà scontrarsi con l’italiano Filippo Ganna.

Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2026

In Italia i Mondiali di ciclismo 2026 verranno trasmessi in diretta dalla Rai, in particolare le prove élite. Le gare si potranno seguire anche su RaiPlay in streaming, su Eurosport, HBO Max, Prime Video Channels, DAZN e TimVision.

Il programma dei Mondiali di ciclismo 2026

Domenica 20 settembre – Donne élite, cronometro individuale ore 15:00, Uomini élite, cronometro individuale ore 18:45

– Donne élite, cronometro individuale ore 15:00, Uomini élite, cronometro individuale ore 18:45 Lunedì 21 settembre – Donne U23, cronometro individuale ore 15:00, Uomini U23, cronometro individuale ore 18:00

– Donne U23, cronometro individuale ore 15:00, Uomini U23, cronometro individuale ore 18:00 Martedì 22 settembre – Staffetta a squadre miste ore 14:30, Uomini junior, cronometro individuale ore 18:15, Donne junior, cronometro individuale ore 21:15

– Staffetta a squadre miste ore 14:30, Uomini junior, cronometro individuale ore 18:15, Donne junior, cronometro individuale ore 21:15 Giovedì 24 settembre – Donne U23, corsa in linea ore 15:00, Uomini junior, corsa in linea ore 19:30,

– Donne U23, corsa in linea ore 15:00, Uomini junior, corsa in linea ore 19:30, Venerdì 25 settembre – Uomini U23, corsa in linea ore 15:00, Donne junior, corsa in linea ore 20:15

– Uomini U23, corsa in linea ore 15:00, Donne junior, corsa in linea ore 20:15 Sabato 26 settembre – Donne élite, corsa in linea ore 15:00, Domenica 27 settembre, Uomini élite, corsa in linea ore 15:00

In tutte queste date la Rai trasmetterà in chiaro le gare, provocando, ovviamente, uno spostamento della programmazione. Le modifiche al palinsesto saranno effettuate per lasciare spazio ai Mondiali di ciclismo 2026, con commenti, curiosità e soprattutto le prestazioni degli atleti.