Cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, ospiti e programma

Taranto inaugura i Giochi del Mediterraneo 2026 con una serata evento: sul palco Al Bano, Mietta e Serena Brancale, davanti a Mattarella e Meloni

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Al Bano

Taranto si prepara a vivere una notte da ricordare: venerdì 21 agosto 2026 si alza ufficialmente il sipario sulla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, ma prima ancora delle medaglie e delle sfide sportive, a prendersi la scena sarà una cerimonia inaugurale che promette di trasformarsi in un grande spettacolo televisivo. Allo stadio Erasmo Iacovone arriveranno infatti circa 4 mila atleti provenienti da 26 nazioni, ma gli occhi saranno puntati anche sui tanti ospiti presenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Giochi del Mediterrano 2026: al via la XX edizione

Si aprono stasera i Giochi del Mediterraneo 2026: lo show, messo a punto da G2 Eventi, intreccerà fino al 3 settembre musica, sport e spettacolo con la città che accoglierà circa 4 mila atleti in rappresentanza di 26 Paesi del Mediterraneo, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline. A dare ufficialmente il via alla manifestazione sarà Il mito diventa futuro, uno spettacolo pensato per intrecciare le radici e la storia millenaria di Taranto con i valori universali dello sport attraverso musica, performance, teatro, immagini e suggestioni sceniche. Uno dei simboli centrali sarà l’Atleta di Taranto, figura scelta per creare un ponte ideale tra il mondo della Magna Grecia e gli sportivi che oggi arrivano in Puglia per contendersi le medaglie. Oltre agli

Al centro dello spettacolo ci saranno però anche temi che vanno oltre lo sport: pace, inclusione, sostenibilità e collaborazione tra popoli diversi.

La serata avrà anche un’importante dimensione istituzionale visto che sono attesi sugli spalti dello Iacovone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una presenza che sottolinea l’importanza dell’appuntamento per Taranto e per l’intero Paese.

Giochi del Mediterraneo 2026: gli ospiti attesi

Tutto è pronto dunque per una serata in cui la competizione sportiva lascerà spazio anche alle emozioni dello spettacolo: a rappresentare la Puglia non potevano mancare alcune delle sue voci più amate come Al Bano, Mietta e Serena Brancale.

Nato a Cellino San Marco e ormai ambasciatore della sua terra in tutto il mondo, Al Bano porterà sul palco quella voce che da decenni accompagna generazioni di italiani. Al suo fianco ci sarà Mietta, anche lei tarantina doc: per lei esibirsi allo Iacovone avrà inevitabilmente un sapore particolare, perché significa cantare davanti alla propria città in una delle serate più importanti della storia recente di Taranto.

E poi ci sarà Serena Brancale, uno dei nomi più esplosivi della scena musicale italiana degli ultimi anni: l’artista barese avrà addirittura un doppio ruolo visto che non sarà soltanto interprete musicale, ma entrerà nella narrazione dello spettacolo anche come attrice.

Tre donne e uomini di musica profondamente legati alla Puglia, dunque, per raccontare un territorio che per una notte diventa il centro del Mediterraneo.

Dove vedere la cerimonia in tv

Chi non avrà la fortuna di assistere allo show direttamente dallo stadio potrà comunque seguire tutto da casa. La cerimonia d’apertura dei XX Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa venerdì 21 agosto dalle ore 20 su Rai 2 HD, oltre a essere disponibile in streaming su RaiPlay.

A raccontare la serata saranno Arianna Secondini, vicedirettrice di Rai Sport, e Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai e tarantino di nascita.

La cerimonia sarà soltanto l’inizio di una copertura televisiva decisamente importante: tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay sono previste complessivamente oltre cento ore di programmazione dedicate alla manifestazione.

Dal 22 agosto al 3 settembre Rai 2 accompagnerà inoltre il pubblico ogni sera con uno spazio di circa mezz’ora dedicato a risultati, immagini, analisi e interviste ai protagonisti, mentre Rai Sport trasmetterà circa 55 ore di competizioni in diretta.