Ascolti tv 19 luglio, i Mondiali 2026 trionfano. La Ruota della Fortuna senza rivali

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IPA Lionel Messi

Se c’è una notte in cui i palinsesti tradizionali vengono stravolti, è quella in cui la storia dello sport si scrive in diretta planetaria. La serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, è stata un reset totale per la concorrenza, e le aspettative non sono state tradite.

Su Rai 1 è andata in onda l’attesissima finale dei Mondiali di calcio 2026, disputata tra Argentina e Spagna, un evento magnetico che ha incollato davanti allo schermo milioni di italiani, unendo tifosi storici e spettatori occasionali in un unico, grande coro. Davanti a un simile gigante, le altre reti hanno schierato una controprogrammazione di resistenza: Rai 2 ha puntato sulle emozioni di Passione, mentre Rai 3 ha scelto la narrazione intima di Che ci faccio qui. Mediaset ha risposto con il grande cinema: il cult Vi presento Joe Black su Rete 4, il romanticismo di Racconto di una notte su Canale 5 e la freschezza estiva di Sotto il sole di Riccione su Italia 1.

Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv in questa caldissima domenica? Se il trionfo del calcio in prima serata era un verdetto quasi scritto, la vera sorpresa (o forse una certezza assoluta di questa stagione) si conferma nel preserale, dove La Ruota della Fortuna continua a girare senza rivali, macinando record e affetto del pubblico.

Gli ascolti tv sono disponibili dalle ore 10.