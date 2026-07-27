Ascolti tv del 26 luglio, Alberto Angela si scontra con Racconto di una Notte e Compagni di scuola

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Alberto Angela

Domenica 26 luglio è tornato in onda in prima serata, dopo ben 19 anni, Compagni di scuola, film cult di Carlo Verdone. E mentre Rete4 riproponeva la pellicola in versione restaurata, sulle altre reti la proposta era varia. Alberto Angela è tornato su Rai1 con una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Rai2 c’era il documentario Juventus. Primo amore, un viaggio avvincente nel decennio d’oro della squadra.

Rai3 proponeva il docureality Che ci faccio qui – La casa degli altri, condotto da Domenico Iannacone, e su Canale l’appuntamento era con la dizi turca Racconto di una notte. Su Italia1 andava in onda la puntata Le iene presentano: Il Verdetto. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 26 luglio? Tutti i dati.

Ascolti tv del 26 luglio, prima serata: Racconto di una notte schiaccia tutti

Nella serata di ieri, domenica 28 giugno 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.432.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.685.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Juventus – Primo Amore intrattiene 523.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1, dopo l’anteprima (554.000 – 3.8%), Le Iene presentano: Il Verdetto in replica incolla davanti al video 825.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (393.000 – 2.7%), la replica di Che Ci Faccio Qui segna 499.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Compagni di scuola totalizza 781.000 spettatori (6.4%).

Su La7 Operazione sottoveste raggiunge 493.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 372.000 spettatori con il 2.9% e sul Nove Tel chi el Telùn raduna 430.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 26 luglio

Su Rai1 la puntata de L’Eredità Summer arriva a 2.468.000 spettatori (16.9%) dalle 20:41 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:51 (3.207.000 – 22.3%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.105.000 spettatori pari al 28% dalle 20:54 alle 21:48.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 919.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 450.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 709.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 649.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 984.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 340.000 spettatori e il 2.3%, mentre sul Nove Little Big Italy è scelto da 359.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.674.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.518.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.348.000 spettatori (13.7%), mentre The Wall è la scelta di 1.721.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 Tour de France segna 647.000 spettatori con il 6.6% nel Tour Diretta e 843.000 spettatori con il 7.1% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay interessa 707.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 430.000 spettatori (3.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 518.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.508.000 spettatori (11.9%), a seguire Blob segna 559.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 770.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Eagle sigla 135.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 conquista 1.228.000 spettatori (11.5%), sul Nove invece Little Big Italy è la scelta di 192.000 spettatori pari all’1.7%.