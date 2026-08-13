Ascolti tv del 12 agosto, Alberto Angela contro Ricchi a tutti i costi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Alberto Angela

Nuova sfida per Alberto Angela e la sua trasmissione di cultura e divulgazione Noos – L’avventura della conoscenza. Mentre il programma andava in onda su Rai1, su Canale5 l’appuntamento era con la commedia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro Ricchi a tutti i costi.

Il palinsesto televisivo di mercoledì 12 agosto era vario anche nelle altre reti: su Rai2 erano in programma le gare degli Europei di atletica, e nel frattempo Rai3 proponeva Un giorno in pretura, con la conduzione di Roberta Petrelluzzi. Su Rete4 andava in onda Shall We Dance?, film con Richard Gere e Jennifer Lopez, mentre su Italia1 l’appuntamento era con gli episodi di Chicago P.D.

Anche nella fascia dell’access prime time continua la gara tra Gerry Scotti e Marco Liorni: La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti grazie al suo pubblico affezionato, mentre L’Eredità Summer non riesce a superare la soglia del 19%. Ecco tutti i dati della serata.

Ascolti del 12 agosto, prima serata: Noos – L’avventura della conoscenza viene battuto

Nella serata di mercoledì 12 agosto, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.212.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale5 Ricchi a tutti i costi conquista 1.631.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.430.000 spettatori pari all’11.1% dalle 20:59 alle 23.

Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 816.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (333.000 – 2.4%), Un Giorno in Pretura segna 631.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Shall We Dance? totalizza 507.000 spettatori (4.3%).

Su La7 La Giusta Distanza in replica raggiunge 283.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 RIP – Roast in Peace ottiene 297.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 302.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre sul Nove Il monaco raduna 265.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 12 agosto

Su Rai1 la puntata de L’Eredità Summer totalizza 2.183.000 spettatori (15.5%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.218.000 – 23.7%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 3.953.000 spettatori pari al 28.1% dalle 20:53 alle 21:49.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 254.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 583.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 574.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte.

Su La7 In Onda conquista 932.000 spettatori (6.7%), mentre su Tv8 4 Ristoranti arriva a 265.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 330.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale, i dati del 12 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.698.000 spettatori pari al 18.2% dalle 18:38 alle 19:31, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.446.000 spettatori pari al 21.8% dalle 19:32 alle 19:56. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.476.000 spettatori (16.9%) dalle 18:46 alle 18:57, mentre The Wall convince 1.666.000 spettatori (16.2%) dalle 19:02 alle 19:51.

Su Rai2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 912.000 spettatori con l’8.7% dalle 18:30 alle 20:27. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 388.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 382.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.671.000 spettatori (14.7%); a seguire Blob segna 624.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica 452.000 spettatori (3.5%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 577.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa intrattiene 766.000 spettatori (6.2%). Su La7 Grantchester raduna 117.000 spettatori pari all’1.4% nel primo episodio e 167.000 spettatori pari all’1.6% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 114.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (232.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 317.000 spettatori con il 2.6%.