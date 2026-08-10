Ascolti tv del 9 agosto, Alberto Angela si scontra con Racconto di una notte

La domenica sera lo scontro è tra "Noos - L'avventura della conoscenza" e la dizi turca "Racconto di una notte": chi ha vinto la gara degli ascolti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alberto Angela

Altra domenica sera, altro scontro per Alberto Angela: mentre su Rai1 andava in onda il suo programma di cultura e divulgazione Noos – L’avventura della conoscenza, su Canale5 l’appuntamento era con la dizi turca Racconto di una notte. Come ogni settimana Rai2 proponeva gli episodi della serie tv Elsbeth, mentre su Rai3 era in programma il docureality condotto da Domenico Iannacone Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare.

Nella serata di domenica 9 agosto le proposte del palinsesto non finiscono qui: su Rete4 andava in onda uno dei classici del cinema, Il Padrino, con Marlon Brando e Al Pacino, su Italia1 invece l’appuntamento era con il thriller Battleship.

Prosegue invece immutata la sfida tra Gerry Scotti e Marco Liorni, con il primo che continua a primeggiare con La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer, che continua ad arrancare rispetto all’avversario. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti?

Prima serata, gli ascolti del 9 agosto: Alberto Angela battuto da Racconto di una notte

Nella serata di domenica 9 agosto, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.293.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte batte il programma di divulgazione, conquistando 1.601.000 spettatori con uno share del 16.3%.

Su Rai2 Elsbeth intrattiene 495.000 spettatori (4%), invece su Italia1 Battleship incolla davanti al video 665.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 435.000 spettatori pari al 3.8%, mentre su Rete4 Il Padrino totalizza 541.000 spettatori (6%).

Su La7 Febbre da cavallo raggiunge 405.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 344.000 spettatori con il 3% e sul Nove Anplagghed raduna 407.000 spettatori con il 3.8%.

Access Prime Time, i dati del 9 agosto

Su Rai1 la puntata de L’Eredità Summer arriva a 2.143.000 spettatori (16.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.911.000 – 23.4%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 3.742.000 spettatori pari al 29.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 735.000 spettatori (5.8%), mentre su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione incolla davanti al video 485.000 spettatori con il 3.8%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 637.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 673.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 934.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 257.000 spettatori e il 2.1%, sul Nove invece Little Big Italy è scelto da 252.000 spettatori (2%).

Preserale, i dati del 9 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.756.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.747.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 la replica di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: Prima Sfida intrattiene 1.199.000 spettatori (13.9%), mentre Sarabanda – Il Torneo dei Campioni conquista 1.184.000 spettatori (12%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (261.000 – 3.1%), Blue Bloods segna 358.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 431.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 371.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 388.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.765.000 spettatori (16.6%), e a seguire Blob segna 559.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 La Promessa interessa 690.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 il Gran Premio di Moto3 arriva a 195.000 spettatori e il 2.2% e Zona Rossa raggiunge 93.000 spettatori e lo 0.9%. Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 275.000 spettatori pari al 2.6%.