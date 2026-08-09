L’Eredita Summer, Liorni confuso dal saluto in cinese. La vittoria lascia l’amaro in bocca

IPA Marco Liorni con Greta Zuccarello e Linda Pani

A L’Eredità Summer non sono mancate le emozioni, con i concorrenti agguerriti e decisi a non darsi per vinti fino all’ultimo. Il ritmo è serrato, la competizione alle stelle e la tensione alta fino all’ultimo minuto. A tenere salde le redini del gioco come sempre Marco Liorni, che sa alternare perfettamente ironia e serietà, prestandosi anche a gag simpatiche con i concorrenti.

Martino sbaglia strategia

Come sempre il programma inizia con La scossa. Stavolta i concorrenti sono chiamati a nominare i rimedi all’alito che sa di aglio e non dire l’unico alimento inutile. Tra caffè, lattuga e carote i giocatori si contendono l’ambita vittoria. I pop-corn fanno soccombere Filippo, personal trainer e poliglotta, che prende la scossa e punta il dito contro Sara. La sfida è avvincente, con il personal trainer che nonostante sia rimasto con pochi secondi vende cara la pelle, ma alla fine è costretto ad ammettere la sconfitta e a cedere il montepremi alla rivale. Quando lascia lo studio, Marco Liorni gli chiede di salutare in cinese mandarino. Lui non si tira indietro e sorridendo si rivolge alla telecamera, ma il conduttore si pente della richiesta: “Noi ci siamo fidati di te, te ne assumi la responsabilità” dice ridendo ma con un velo di preoccupazione.

Alle date si parla di Achille Lauro, Steve Jobs e Giammarco Tamberi. La manche non porta fortuna a Martino che porta alla sfida la campionessa Emanuela. La tattica è chiara: sono in lizza entrambi per diventare campione della settimana e lui vuole subito chiudere i conti. Una strategia che non gli porta fortuna, visto che è proprio lui a perdere.

Al primo giro del gioco delle porte tutti se la cavano bene, ma alla seconda manche Emanuela non riesce a rispondere esattamente alla domanda sul frisbee della porta impossibile e nemmeno Sara a completare il gioco della porta Eredità. Ed è proprio lei che, avendo il montepremi più basso, lascia la partita. Stefano ed Emanuela se la vedono alla sfida finale. La campionessa riesce a confermare il suo titolo, e per la terza volta in questa settimana tenta il tutto per tutto alla Ghigliottina.

La Ghigliottina porta fortuna

Emanuela parte da 120mila euro, ma già dalla prima parola inizia a dimezzare. Riesce comunque a conservare 30mila euro e per questa cifra prova a trovare una parola che colleghi Benefica, Polso, Fotogrammi, Attestato, e Bassa. Esaurito il minuto per riflettere, scrive sul cartoncino Frequenza. Nonostante si dica piuttosto sicura della sua scelta, non vuole commettere lo stesso errore della sera prima e decide di leggere il sesto indizio portando il montepremi a 3mila euro. La parola che si aggiunge è Obbligo. Dopo un breve ragionamento non c’è spazio per i dubbi: Emanuela aveva scelto il termine corretto. Può brindare con marco Liorni, Greta, Linda e tutti i concorrenti della settimana, ma il finale è amaro perché la cifra che avrebbe potuto mettere in tasca avrebbe potuto essere molto più alta. Comunque, con tre vittorie all’attivo, oltre al montepremi porta a casa anche il titolo di campione della settimana.