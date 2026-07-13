Ascolti tv del 12 luglio, torna Albero Angela ma il risultato è inaspettato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Alberto Angela

Grandi ritorni nella domenica sera di Rai1: mentre si consumano gli ultimi scontri dei Mondiali 2026, la programmazione estiva della rete ammiraglia ritorna quasi alla normalità, proponendo uno degli show più amati. Nella prima serata del 12 luglio era in programma infatti Noos – L’avventura della conoscenza, programma di divulgazione dell’apprezzatissimo Alberto Angela.

E la concorrenza gli dà filo da torcere: su Canale5 infatti, come ogni settimana, andava in onda la dizi turca Racconto di una notte, che può contare su un pubblico affezionatissimo. E nel resto delle reti? Su Rai2 l’appuntamento era come di consueto con la serie tv crime Elsbeth, mentre Rai3 proponeva il docureality condotto da Domenico Iannacone Che ci faccio qui. Su Rete4 gli spettatori potevano guardare una puntata di Delitti ai Tropici, su Italia1 invece era in programma Anche meno, lo show comico di Max Angioni. Ma chi avrà vinto lo scontro del 12 luglio? Tutti i dati.

Ascolti tv del 12 luglio, prima serata: Racconto di una notte batte Alberto Angela

Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8% dalle 21:54 alle 00:28. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video 594.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 529.000 spettatori (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue raggiunge 311.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Sky Tennis Show registra 1.122.000 spettatori con il 7.6% dalle 21:22 alle 22:15, mentre la Superbike ottiene 226.000 spettatori con l’1.9% dalle 22:22 alle 23:18. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 348.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 12 luglio

Su Rai1 l’appuntamento con Affari Tuoi Mundial arriva a 2.776.000 spettatori (17.4%) dalle 20:41 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:51 (2.532.000 – 16.4%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 3.534.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:54 alle 21:48.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 680.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 359.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 471.000 spettatori e il 3.1% nella prima parte e 433.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 648.000 spettatori (4.1%) e sul Nove Little Big Italy è scelto da 267.000 spettatori (1.7%).

Preserale, dati del 12 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.490.000 spettatori pari al 12.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.206.000 spettatori pari al 16.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.150.000 spettatori (10.3%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.350.000 spettatori (11%).

Su Rai2 Italia Chiama America segna 241.000 spettatori con il 2.1%, mentre Blue Bloods totalizza 260.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 406.000 spettatori (3.5%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 422.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.517.000 spettatori (11.5%), a seguire Blob segna 524.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 652.000 spettatori (4.7%). Su La7 Uozzap! Show sigla 75.000 spettatori pari allo 0.6%, mentre sul Nove Little Big Italy è la scelta di 224.000 spettatori pari all’1.8%.