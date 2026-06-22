Ascolti tv del 21 giugno, Gerry Scotti continua la scalata senza De Martino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Le partite dei Mondiali 2026 continuano a rivoluzionare il palinsesto della rete ammiraglia. Anche domenica 21 giugno Affari tuoi non è andato in onda, lasciando Stefano De Martino – è proprio il caso di dirlo – in panchina. Tutto a vantaggio di Mediaset, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che in assenza del suo diretto concorrente continua ad acquisire consensi con il pubblico della fascia dell’access prime time.

E anche in prima serata la programmazione si basa su repliche e trasmissioni leggere per combattere contro i match della Coppa del mondo: mentre su Rai1 andava in onda lo scontro Belgio – Iran, su Rai2 l’appuntamento era con la serie crime Elsbeth.

Su Rai3 era in programma una nuova puntata di PresaDiretta Estate, con la conduzione di Riccardo Iacona, mentre Rete4 proponeva la serie crime Delitti ai Tropici. Canale5 dava appuntamento con la dizi turca Racconto di una notte, e su Italia1 era in programma il film per famiglie My Spy – La città eterna. Ma come sono andati gli ascolti del 21 giugno? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 21 giugno, i dati della prima serata: il match dei Mondiali sbaraglia tutti

Nella serata di ieri, domenica 21 giugno, su Rai1 la partita dei Mondiali 2026 – Belgio-Iran interessa 4.005.000 spettatori pari al 26.9% di share dalle 21 alle 23 (primo tempo a 3.832.000 e il 24.9%, secondo tempo a 4.189.000 e il 29.2%). Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.846.000 spettatori con uno share del 16.2% dalle 21:53 alle 00:31.

Su Rai2 Elsbeth intrattiene 504.000 spettatori (3.5%), su Italia1 My Spy – La città eterna incolla davanti al video 886.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (463.000 – 3%), il meglio di Presadiretta segna 707.000 spettatori pari al 4.9%.

Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 491.000 spettatori (3.6%). Su La7 Churchill raggiunge 348.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Jumanji ottiene 240.000 spettatori con l’1.8% e sul Nove, dopo la presentazione (478.000 – 3.2%), La Corrida in replica raduna 489.000 spettatori con il 4.6%.

Access Prime Time, i dati del 21 giugno

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.228.000 – 22.7%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.056.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:54 alle 21:46. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 756.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Le Ragazze incolla davanti al video 556.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 729.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 480.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.001.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 758.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 381.000 spettatori e il 2.6%, sul Nove invece Little Big Italy è scelto da 257.000 spettatori (1.8%).

Preserale, dati del 21 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.230.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.985.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.101.000 spettatori (12.1%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.704.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (441.000 – 5.1%), Italia Chiama America segna 337.000 spettatori con il 3.2% e Blue Bloods totalizza 383.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 437.000 spettatori (4.1%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 494.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.865.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 527.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 La Promessa interessa 825.000 spettatori (6.3%). Su La7 SuperTrump80 sigla 224.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8, dopo Foodish (131.000 – 1.5%), 4 Ristoranti conquista 189.000 spettatori (1.5%), mentre sul Nove Little Big Italy è la scelta di 244.000 spettatori pari al 2.2%.