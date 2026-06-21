La Ruota della Fortuna, la gaffe di Samira fa ridere Gerry

Il lapsus di Samira Lui sul cacatua diventa il tormentone della serata. Ma a sorpresa è Mattia, arrivato in punta di piedi, a portarsi a casa tutto: titolo, 24.900 euro e l'auto

IPA La Ruota della Fortuna, puntata del 21 giugno 2026

Stasera l’estate si sentiva nell’aria ed è entrata ovunque, persino in uno studio televisivo, tra una vocale e una consonante. Questo è quanto è accaduto a La Ruota della Fortuna: la puntata di oggi domenica 21 giugno parte con gli AC/DC, un ingresso tutt’altro che timido, e finisce con un campione quasi inaspettato. In mezzo, si pensa alle tanto agognate vacanze, con infradito, mare e un lapsus.

Vacanze che tuttavia non ci saranno per Gerry Scotti e Samira, che da domani proseguiranno a condurre il programma nella sua versione estiva.

Gerry ritrova Tamara, sommelier da Pavia, reduce dalla vittoria della sera prima e per niente intenzionata a cedere il posto. A sfidarla ci sono Alice, da Montecucco Torinese, allevatrice di cavalli e muli da trekking, e Mattia, impiegato romano.

In studio, immancabile, Samira Lui in abito lungo scuro e paillettes, abbastanza luminoso da prendersi la sua parte di scena prima ancora del tabellone.

Il “cocco bello” di Samira Lui

Il momento che resta arriva con il regno animale, e con un protagonista improbabile: il cacatua delle palme, un pappagallo che di certo non frequentiamo tutti i giorni. Mentre spiega il comportamento curioso dell’uccello, Samira Lui inciampa in un lapsus perfetto per giugno: invece di “col becco”, le scappa “cocco bello”. Più un anticipo di stagione balneare che un errore. In studio si ride, Gerry Scotti incassa la gaffe, e il vero tormentone involontario della serata è servito. Il cacatua, per la cronaca, si rivela pure un percussionista: suona la batteria usando quello che trova in natura. Per la felicità di Diego, che aveva deciso l’animale del giorno, e l’ultimo della stagione.

Mattia, il nuovo campione cestista

Mattia è un impiegato ma anche un giocatore di basket. Partito senza far rumore ma con una statura tutt’altro che minuta, Mattia cresce manche dopo manche. Sua la prima frase risolta, nel round musicale dedicato a Ron. Suo il momento più ricco, il jackpot: prende il maialino ma sceglie di non rischiare, e fa bene. Poco dopo trova la soluzione, “Infila le infradito e se ne va in vacanza”. Il maialino, manco a dirlo, saluta tutti e dà appuntamento a settembre, quando tornerà con un valore vicino ai 120mila euro.

Alice si prende la sua rivincita letteraria con La guerra dei mondi di H.G. Wells, “L’invasione aliena terrorizza la Terra”, ma il raddoppio non arriva. E così, tra animali improbabili e ruote generose solo a metà, il finale premia il concorrente romano: con il tema “arciere”, Mattia difende il vantaggio e diventa il nuovo campione della puntata.

Tamara lascia il titolo dopo una gara giocata bene. Alice porta a casa la sua manche, e basta. Mattia, invece, fa l’en plein: alla Ruota delle Meraviglie arriva con 14.900 euro, si aggiudica l’auto e altri 10mila, e chiude la serata a 24.900 euro più la macchina.

Alla fine, forse, è andata come doveva. In una puntata che profumava già di vacanza, tra infradito, maialini in fuga verso settembre e “cocco bello”, Mattia è stato promosso a pieni voti. L’estate, in fondo, premia sempre chi non ha fretta.