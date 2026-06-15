Ascolti tv del 14 giugno, i Mondiali 2026 rivoluzionano tutto. Ed è gara tra Scotti e De Martino

Il palinsesto televisivo sta subendo diversi cambiamenti con le partite dei Mondiali di calcio 2026: gli ascolti di domenica 14 giugno

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

IPA Gerry Scotti

Le partite dei Mondiali di Calcio 2026 stanno rivoluzionando il palinsesto Rai: nella serata di domenica 14 giugno sulla rete ammiraglia è andato in onda il match tra Paesi Bassi e Giappone, mentre Canale5 proponeva uno scontro diretto con la dizi turca Racconto di una notte.

Su Rai2 l’appuntamento era con la serie crime Elsbeth, su Rai3 invece una nuova puntata di PresaDiretta Estate, con la conduzione di Riccardo Iacona. Rete4 proponeva il film Assassinio sul Nilo, su Italia1 era in programma il film per famiglie My Spy.

Nel frattempo lo scontro tra Gerry Scotti e Stefano De Martino si fa sempre più acceso: con gli stop sempre più frequenti di Affari tuoi per le partite dei Mondiali, La Ruota della Fortuna sta guadagnando terreno. Ma basterà per trionfare?

Ascolti tv del 14 giugno, prima serata: la partita dei Mondiali al 28%

Nella serata di ieri, domenica 14 giugno, la partita dei Mondiali 2026 Paesi Bassi-Giappone in onda su Rai1 interessa 3.731.000 spettatori pari al 28% di share dalle 22 alle 23:55 (primo tempo a 4.077.000 e il 26.4%, secondo tempo a 3.406.000 e il 30.1%).

Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.749.000 spettatori con uno share del 15.2% dalle 22 alle 00:41. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 556.000 spettatori (4%). Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 795.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (557.000 – 3.4%), il meglio di Presadiretta segna 853.000 spettatori pari al 5.6% (Presadiretta Più a 754.000 e il 5.9%).

Su Rete4 Assassinio sul Nilo totalizza 387.000 spettatori (2.8%). Su La7 Unfit – La Psicologia di Donald Trump raggiunge 441.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Jumanji – The Next Level ottiene 254.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, dopo la presentazione di circa un’ora (536.000 – 3.4%), La Corrida raduna 444.000 spettatori con il 4.4%.

Access Prime Time, dati del 14 giugno

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial arriva a 3.681.000 spettatori (23.7%) dalle 20:37 alle 21:23. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.053.000 – 20.4%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.362.000 spettatori pari al 27.2% dalle 20:53 alle 21:53.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 838.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Illuminate incolla davanti al video 473.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 698.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 617.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte.

Su La7 In Onda interessa 1.130.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 979.000 spettatori (6%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 381.000 spettatori e il 2.5%, mentre sul Nove Little Big Italy è scelto da 299.000 spettatori (1.9%).

Preserale, dati del 14 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.099.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.916.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.109.000 spettatori (11.1%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.486.000 spettatori (12.7%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (236.000 – 2.4%), Italia Chiama America segna 338.000 spettatori con il 3% e Blue Bloods totalizza 385.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 426.000 spettatori (3.9%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 509.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.720.000 spettatori (13.5%), a seguire Blob segna 691.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4 La Promessa interessa 762.000 spettatori (5.7%). Su La7 La7 Doc – Marilyn and the Mafia sigla 176.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 conquista 1.377.000 spettatori (13.7%), invece sul Nove Little Big Italy è la scelta di 235.000 spettatori pari al 2%.