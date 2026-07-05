Ascolti tv del 4 luglio, i Mondiali dominano. E Scotti e De Martino si scontrano ancora

Gli ascolti tv di sabato 4 luglio: la partita dei Mondiali catalizza l'attenzione, ma il vero scontro è tra "Affari tuoi" e "La Ruota della Fortuna"

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IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Anche il primo sabato di luglio la partita dei Mondiali ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori: gli occhi erano tutti puntati sul match Paraguay – Francia, mentre il palinsesto tv delle altre reti proponeva tante alternative, tra serie, film e soap opera.

Su Rai2 infatti era in programma il thriller Veleno in alta quota, mentre su Rai3 andava in onda il film Piedone d’Egitto con Bud Spencer. E se su Rete4 l’appuntamento era con gli episodi della soap opera La Promessa, su Canale5 tornava una puntata di Ciao Darwin, con il collaudato duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Italia1 invece il pubblico più giovane poteva guardare Il ragazzo e la tigre.

Ma il vero scontro, come (quasi) ogni sera si è consumato tra Affari tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti: una sfida sempre più agguerrita, che non vede mai trionfare l’uno sull’altro. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 4 luglio? Tutti i dati della serata.

Ascolti tv del 4 luglio, prima serata: il match dei Mondiali vola al 36.5%

Nella serata di ieri, sabato 4 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 1.917.000 spettatori pari al 14.7% dalle 21:38 alle 22:28, mentre il match Paraguay-Francia vola al 36.5%. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5% dalle 22:14 alle 1:18.

Su Rai2 Veleno in alta quota è la scelta di 828.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre raduna 559.000 spettatori (4.4%), mentre su Rai3 Piedone d’Egitto raggiunge 668.000 spettatori e il 5.4%.

Su Rete4 La Promessa totalizza 781.000 spettatori (6.6%), e su La7 In Onda Prima Serata conquista 692.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 497.000 spettatori (2.4%), sul Nove invece Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di 235.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, i dati del 4 luglio

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.112.000 spettatori (23.8%) dalle 20:42 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:44 alle 20:54 (2.479.000 – 19.8%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.360.000 spettatori e il 25.2% dalle 20:56 alle 22:06.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 351.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 744.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Sapiens Files è scelto da 422.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 644.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 567.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda registra 801.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 298.000 spettatori e il 2.3%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 226.000 spettatori (1.7%).

Preserale, dati del 4 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.697.000 spettatori pari al 18%, mentre Reazione a Catena registra 2.460.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 931.000 spettatori (10.4%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.361.000 spettatori (13.6%).

Su Rai2 Tour Replay sigla 433.000 spettatori (4.3%), mentre Blue Bloods registra 341.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 427.000 spettatori (4.4%) e Hawaii Five-0 raggiunge 495.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.568.000 spettatori pari al 14.4%, mentre Blob segna 537.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Rete4 La Promessa interessa 806.000 spettatori (7%). Su Tv8 Foodish registra 254.000 spettatori con il 2.5% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 176.000 spettatori e l’1.6%.