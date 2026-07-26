Ascolti tv del 25 luglio, Gerry Scotti non teme rivali. E Marco Liorni arranca

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti e Marco Liorni

Una nuova sfida il sabato sera nella fascia dell’access prime time. Mentre Gerry Scotti rimane saldo al timone de La Ruota della Fortuna, continuando il suo primato negli ascolti di Canale5, su Rai1 Marco Liorni fa ancora un po’ fatica a emergere con L’Eredità Summer, il nuovo format più leggero e godibile per l’estate pensato proprio per far concorrenza a Mediaset.

La gara agli ascolti è stata avvincente anche nella fascia della prima serata: su Rai1 c’era il Festival del Circo di Montecarlo, un appuntamento ormai imperdibile dell’estate che promette di lasciare il pubblico a bocca aperta, con artisti eccezionali giunti da ogni parte del mondo. Su Rai2 era in programma il thriller Svanita nel nulla, mentre Rai3 mandava in onda Memorie di Adriano, spettacolo che offre un viaggio intimo nel cuore di un imperatore, filosofo e sognatore che ha segnato un’epoca.

Su Rete4 l’appuntamento erano con nuovi episodi della soap La Promessa, su Canale5 invece andavano in onda le repliche di Ciao Darwin con il rodato duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per regalare una serata di risate agli spettatori. Infine su Italia1 c’era il film Il mondo perduto – Jurassic Park, sequel del celebre film. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 25 luglio?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 25 luglio