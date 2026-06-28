Ascolti tv del 27 giugno, Ciao Darwin non ha speranza contro i Mondiali

Anche sabato 27 giugno i Mondiali dominano negli ascolti tv: Paolo Bonolis e le repliche di "Ciao Darwin" non hanno speranza

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Ansa Paolo Bonolis

La gara per gli ascolti tv anche sabato 27 giugno ha subito inevitabilmente l’influenza dei match della Coppa del Mondo 2026. Su Rai1 infatti era in programma la partita che ha visto sfidarsi Croazia e Ghana, mentre Canale5, in diretta concorrenza, ha proposto le repliche di Ciao Darwin, col collaudato duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rai2, per gli amanti del genere, andava in onda il thriller Scomparsa nella Death Valley, mentre Rai3 proponeva uno dei classici di Bud Spencer, Piedone l’africano. Su Rete4 La Promessa continua ad incollare allo schermo gli appassionati della soap opera, invece su Italia1 l’appuntamento era con il film per famiglie King – Un cucciolo da salvare.

La sfida però non si è consumata solo nella prima serata: a sfidarsi come di consueto nella fascia dell’access prime time, Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari tuoi, sempre più penalizzato dagli scontri dei Mondiali. Chi avrà vinto la gara degli ascolti del 27 giugno? Tutti i dati.

Gli ascolti del 27 giugno, prima serata: la partita dei Mondiali trionfa

Nella serata di sabato 27 giugno, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 1.888.000 spettatori pari al 14.5% dalle 21:42 alle 22:44, mentre a seguire la partita Croazia-Ghana sale al 24.3%. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.360.000 spettatori con uno share del 15.4% dalle 22:11 alle 1:19. Su Rai2 Scomparsa nella Death Valley è la scelta di 784.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1 King – Un cucciolo da salvare raduna 436.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Piedone l’africano raggiunge 723.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 La Promessa totalizza 840.000 spettatori (7.1%). Su La7 Entrapment conquista 452.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 446.000 spettatori (3.5%) e sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di 252.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, i dati del 27 giugno

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.326.000 spettatori (24.5%) dalle 20:43 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 21:52 (2.846.000 – 21.7%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.593.000 spettatori e il 26.4% dalle 20:55 alle 22:03.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 515.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 685.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens Files è scelto da 433.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 696.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 538.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda registra 871.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 269.000 spettatori e il 2% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 286.000 spettatori (2.1%).

Preserale, dati del 27 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.932.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena registra 2.733.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 987.000 spettatori (11.4%), mentre Avanti un Altro! Story coinvolge 1.388.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 Italia Chiama America sigla 341.000 spettatori (4.1%), mentre Blue Bloods registra 352.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 437.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 429.000 spettatori (4.4%) e Hawaii Five-0 raggiunge 429.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.572.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 597.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 811.000 spettatori (6.8%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua totalizza 207.000 spettatori (2%). Su Tv8 le prove di Formula 1 registra 585.000 spettatori con il 6.1% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 219.000 spettatori e il 2%.