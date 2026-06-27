La Ruota della Fortuna si allunga, Gerry Scotti sorprende Samira Lui (che si emoziona)

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui

La Ruota della Fortuna non si ferma mai e va in onda sempre: la puntata del 27 giugno 2026 ha serbato grandi emozioni per gli spettatori. Ormai la Ruota va in onda nella sua versione estiva: per questo appuntamento, la band ha aperto con un lento dedicato agli innamorati. “Sanno che sono di lacrima facile…”, ha detto il conduttore, Gerry Scotti, che non ha nascosto il desiderio di voler chiudere alle 21.30 la sua Ruota. Ma è un successo, sotto tutti gli aspetti: per questo sabato, così come per alcune serate, è previsto anche un allungamento extra di un quarto d’ora. Al termine della partita è andata in onda la qualificazione per il torneo dei campioni che dovrebbe andare in onda a metà luglio.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 27 giungo 2026

Nella puntata del 27 giugno il Campione Federico si è sempre fatto valere (per il momento, ha totalizzato 111.700 euro ed è riuscito a conquistare la Fiat 500 Hybrid Dolcevita). “Il nostro modello dell’estate oramai ogni sera ci fa vedere una mise in perfetta tendenza moda”. A sfidarlo sono stati Barbara da Genova e Simone da Palermo.

Dopo la presentazione di rito, è arrivato il momento di annunciare l’ingresso di Samira Lui: tormentone, scalinata e aria sbarazzina per la showgirl, che si è conquistata anche la stima e il rispetto da parte di Gerry Scotti. “Mi accorgo di interviste dove lei parla di me, parla sempre in toni affettuosi e molto carini, e di questo la ringrazio”.

Anche la Lui ha voluto ringraziare Scotti con voce emozionata, soprattutto per “la stima e per tutto quello che mi regali ogni giorno”. Il gioco è poi iniziato; nella versione estiva, il primo è Piatti Estivi, questa volta dedicato alla Zaru Soba, ovvero la soba fredda giapponese, perfetta come piatto per combattere il caldo. La manche è stata indovinata da Federico, tra le risate di Scotti dopo aver letto la lista degli ingredienti.

Prima di dare il via alle altre manche, Scotti ha anche fatto un piccolo annuncio: “Da questa sera in alcune sere faremo un mini torneo di qualificazione per il grande torneo dei campioni dell’anniversario, che andrà in onda entro la metà di luglio. I primi 3 si sfidano alla fine della puntata, vi ruberemo solo un quarto d’ora”.

Chi ha vinto

Ebbene, Scotti ha fatto una piccola gaffe (o forse no?). Quando è stato il turno della manche “Cartoline da…” il tema era Formentera, la perla delle Isole Baleari della Spagna. Scotti ha parlato della bellezza di quest’isola, spoilerando in parte il cartellone: “Ma tutti dovrebbero saperlo”, ha poi aggiunto.

La partita è stata intensa: a dominare è stato il Campione Federico, anche se durante l’ultimo round ha avuto non poco filo da torcere. Alla fine, però, anche se ha “delle serate più fortunate, meno fortunate, ha la freddezza del Campione, e quando è il momento della zampata, dà la zampata”. Al gioco finale, ha vinto altri 5.000 euro; per un soffio, però perché avrebbe potuto portarsi a casa altri 100.000 euro, che si trovavano nella busta numero due. Al termine della partita odierna, c’è stato il torneo di qualificazione, dove abbiamo ritrovato alcuni dei Campioni più bravi. La Ruota si è quindi allungata, prendendosi di fatto la prima serata, come sempre.