Ascolti tv del 25 giugno: Stefano De Martino è tornato ma Gerry Scotti non si preoccupa

Stefano De Martino è tornato, Gerry non si spaventa. Il caso Garlasco a "Quarto Grado" e "Sarabanda Celebrity" su Italia 1: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con la versione Affari Tuoi Mundial. Ma non dobbiamo abituarci troppo alla sua presenza, infatti lo troveremo in tv a singhiozzo. Per questo Gerry Scotti, che conduce su Canale 5 La Ruota della Fortuna, non si è preoccupato.

In prima serata abbiamo visto per i Mondiali 2026 la partita Ecuador vs Germania con cui Rai 1 spera di tornare al vertice degli ascolti dopo la batosta presa con Temptation Island. Rai 2 ha trasmesso il film Girl in the Attic e Rai 3 Overland con una puntata dedicata alla Costa Rica.

Su Canale 5 è andata in onda una puntata di Montmartre, su Italia 1 Enrico Papi ha condotto Sarabanda Celebrity e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove su si è parlato del caso Garlasco. E su La7 abbiamo visto Piazzapulita – Speciale Fratelli di Sangue.

Ascolti tv del 25 giugno, prima serata: Ecuador-Germania domina gli ascolti

Nella serata di ieri, giovedì 25 giugno 2026, su Rai1 la partita dei Mondiali 2026 Ecuador-Germania interessa 3.850.000 spettatori pari al 28.7% di share dalle 22 alle 23:57 (primo tempo a 4.025.000 e il 25.9%, secondo tempo a 3.685.000 e il 32.2%). Su Canale5 Montmartre conquista 1.066.000 spettatori con uno share dell’8.1% dalle 21:53 alle 00:09. Su Rai2 Girl in the Attic intrattiene 702.000 spettatori pari al 4.5%.

Su Italia1, dopo la presentazione (540.000 – 3.3%), la puntata di Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 874.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (534.000 – 3.2%), Overland segna 588.000 spettatori (4%). Su Rete4, dopo la presentazione (698.000 – 4.2%), l’appuntamento con Quarto Grado totalizza 1.057.000 spettatori (9.1%).

Su La7 Piazzapulita raggiunge 674.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 341.000 spettatori (3.3%), mentre sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 374.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, i dati del 25 giugno

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi Mundial totalizza 3.540.000 spettatori (21.9%) dalle 20:38 alle 21:26, mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.347.000 – 21.3%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.184.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:55 alle 21:46.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 526.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 896.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.183.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 618.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 601.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.363.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 362.000 spettatori e il 2.2%, mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 500.000 spettatori con il 3.1%.

Preserale, i dati del 25 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.368.000 spettatori pari al 23.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.347.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.437.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro convince 1.857.000 spettatori (16.1%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 287.000 spettatori con il 2.8%, mentre Blue Bloods è seguito da 384.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 496.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.120.000 spettatori (16.2%). A seguire Blob segna 755.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 653.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 723.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 846.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 225.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 343.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (241.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 348.000 spettatori con il 2.5%.