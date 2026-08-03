Ascolti tv del 2 agosto, Noos contro Racconto di una notte. Chi ha vinto

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IPA Alberto Angela

Le domeniche d’estate davanti alla televisione hanno sempre quel sapore un po’ particolare. Tra il caldo soffocante, il desiderio di evasione e le finestre aperte, il pubblico televisivo si divide tra chi cerca un momento di pura scienza e divulgazione e chi preferisce farsi travolgere dall’intrattenimento di fiction.

Ieri sera, domenica 2 agosto 2026, la sfida per la conquista del prime time ha visto opposti due pesi massimi della stagione estiva. Su Rai 1 Alberto Angela ci ha riprovato con la nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, proponendo come sempre un viaggio affascinante tra scoperte e curiosità. Sull’altra sponda, Canale 5 ha risposto schierando l’amatissima serie turca Racconto di una notte, ormai diventata un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

Ma chi è riuscito davvero a spuntarla nel duello degli ascolti?

Mentre Rai 3 puntava sulla narrazione intima di Che ci faccio qui e Rete 4 calava l’asso del kolossal con Troy che vede l’interpretazione di Achille da parte di Brad Pitt, la vera battaglia per lo share si è combattuta al vertice. Racconto di una notte ha confermato il suo momento d’oro, riuscendo a tenere testa a Noos grazie a quella dose di dramma e pathos che tanto conquista nelle calde serate di agosto. Alberto Angela tiene duro con il suo pubblico affezionato, ma la serialità di Canale 5 continua ad avere il suo zoccolo duro.

Prima serata, ascolti tv del 2 agosto

Canale5 si aggiudica la prima serata grazie a Racconto di una Notte, che si impone come la proposta più vista raccogliendo 1.779.000 spettatori con uno share del 17.5%. Segue su Rai1 la divulgazione di Noos – L’Avventura della Conoascenza, scelta da 1.340.000 spettatori pari al 12.2%.

Sulle altre reti generaliste, la fascia compresa tra le 21:04 e le 22:06 vede su Rai2 gli Europei di Nuoto con le gare di tuffi intrattenere 806.000 spettatori (6.1%). Su Italia1, anticipato da una fase introduttiva da 552.000 utenti (4.1%), l’appuntamento in replica con Le Iene presentano: Il Verdetto cattura l’attenzione di 799.000 spettatori toccando l’8.2% di share. Su Rete4 il kolossal Troy conquista 653.000 spettatori (6.4%), mentre su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 560.000 spettatori con il 4.8% (dopo un’anteprima seguita da 487.000 persone, pari al 3.6%). Chiudono il quadro La7 con la pellicola Intrigo a Stoccolma a quota 384.000 spettatori (3.4%), il Nove con lo spettacolo Potevo Rimanese Offeso che raduna 377.000 spettatori (3.4%) e Tv8 dove Napoli Cento si ferma a 179.000 spettatori (1.7%).

Per quanto riguarda i canali tematici del digitale terrestre, spicca RaiMovie con il film Medicus seguito da 306.000 spettatori (2.7%), seguito da Iris dove La legge del crimine registra 291.000 spettatori (2.3%). Su TopCrime la pellicola Maigret tende una trappola fa sintonizzare 232.000 spettatori (1.9%), mentre Rai4 con Vermin raduna 163.000 spettatori (1.3%) e La5 chiude le rilevazioni con Temptation Island a quota 146.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 2 agosto

Nella fascia dell’access prime time, Canale5 domina nettamente con La Ruota della Fortuna, che tra le 20:56 e le 21:50 conquista 3.720.000 spettatori pari al 28.2% di share, trainata dall’anteprima Gira La Ruota della Fortuna (2.913.000 spettatori e 23% tra le 20:44 e le 20:53). Su Rai1, la concorrenza di L’Eredità Summer si attesta a 2.109.000 spettatori con il 16.2% di share nella fascia 20:45-21:41.

Ottimo riscontro su La7 per l’approfondimento di In Onda, che interessa 955.000 spettatori ottenendo il 7.5% di share. Su Italia1 la serie tv N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 728.000 spettatori (5.7%), mentre su Rete4 l’appuntamento con 4 di Sera Weekend convince 679.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 566.000 spettatori (4.3%) nella seconda.

A chiudere il quadro della fascia, su Rai3 la puntata de L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione raccoglie 440.000 spettatori con il 3.4%, su Tv8 la sfida di 4 Ristoranti totalizza 376.000 spettatori (2.9%) e sul Nove l’itinerario culinario di Little Big Italy è la scelta di 265.000 spettatori, pari al 2.1% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 agosto

Nella fascia preserale, Rai1 conquista la leadership grazie a Reazione a Catena, che nella seconda parte (19:31-19:56) coinvolge 2.463.000 spettatori pari al 22.5% di share, preceduto dall’anteprima Reazione a Catena – L’Intesa Vincente (18:37-19:30), scelta da 1.764.000 spettatori (19%). Su Canale5 la replica di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni si attesta a 1.254.000 spettatori (14.6%) nello segmento 18:43-18:55, salendo poi a 1.367.000 spettatori (13.3%) nella blocco principale dalle 19:01 alle 19:51.

Sulle altre reti, Rai3 registra ottimi ascolti con l’informazione locale dei TGR, seguiti da 1.884.000 spettatori (16.9%), a cui fa seguito la striscia di Blob con 537.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 la soap La Promessa attira 680.000 spettatori (5.7%).

Su Rai2, preceduti da TG2 Dossier (264.000 spettatori e 3.1%), le gare di tuffi degli Europei di Nuoto segnano 501.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia1 la rubrica Studio Aperto Mag totalizza 463.000 spettatori (4.8%), lasciando il testimone alla serie tv C.S.I. – Scena del Crimine, seguita da 355.000 utenti (3%). Infine, per i canali tematici e semigeneralisti, su Tv8 la competizione di 4 Hotel raccoglie 213.000 spettatori (2%), mentre sul Nove la replica di Little Big Italy registra 198.000 spettatori, pari all’1.9% di share.