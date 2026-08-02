Noos, anticipazioni 2 agosto: Buen Camino di Checco Zalone e l’effetto inaspettato sulle visite urologiche

IPA Alberto Angela

Su Rai 1 proseguono gli appuntamenti domenicali con Noos – L’avventura della conoscenza. Con la puntata in onda il 2 agosto, Alberto Angela porta il pubblico alla scoperta di un tema molto particolare: quello della paura, un’emozione che viene indagata nei suoi meccanismi più profondi e nelle sue molte sfaccettature. A questo proposito trova spazio anche un caso curioso: quello del film Buen Camino di Checco Zalone che pare abbia spinto, inaspettatamente, molti uomini ad andare dall’urologo.

A Noos lo strano caso di Buen Camino

A Noos – L’avventura della conoscenza Alberto Angela spiega come il legame tra un film comico e la prevenzione sanitaria possa nascere da una coincidenza che né i medici né gli sceneggiatori potevano prevedere. In Buen Camino, Checco Zalone racconta la storia di un padre benestante e distratto che si mette in marcia lungo il Camino de Santiago per ritrovare la figlia scomparsa, imparando lungo il percorso ad affrontare responsabilità che aveva sempre evitato.

Tra i vari temi toccati il film, uscito nelle sale a dicembre 2025 e diventato in seguito il titolo più visto del secolo in Italia, affronta con leggerezza anche quello della salute maschile. Il brano La prostata inflamada è stato un successo e, secondo la Società Italiana di Urologia, questo passaggio ha avuto un effetto concreto anche fuori dallo schermo. Molti spettatori, colpiti da una scena che li riguardava da vicino, hanno deciso di sottoporsi alla visita dall’urologo che forse rimandavano da tempo. Un risultato che dimostra come l’ironia, se usata bene, possa parlare di prevenzione più di una campagna informativa.

I temi trattati stasera da Alberto Angela

Nel corso della puntata di Noos – L’avventura della conoscenza c’è spazio anche per il neuroscienziato Giorgio Vallortigara che spiega in che modo il cervello riconosce un pericolo e quali meccanismi vengono attuati dal nostro organismo. Speculare al tema della paura, è quello del coraggio. A parlarne è l’alpinista Hervé Barmasse, che racconta come si impari a convivere con il rischio in alta quota senza mai perdere il rispetto per la montagna.

Non mancano poi gli appuntamenti fissi del programma: Elisabetta Bernardi analizza il ruolo dello zucchero nell’alimentazione quotidiana, mentre Dario Bressanini spiega come conservare le uova in sicurezza. Edwige Pezzulli porta il pubblico alla scoperta di nuove curiosità sull’universo, ed Emmanuele Jannini affronta con un taglio divulgativo il tema delle disfunzioni sessuali.

Carlo Lucarelli poi ripercorre la storia di Ed Gein, il criminale che ha ispirato film come Psycho e Il silenzio degli innocenti, mentre Dario Fabbri offre una lettura dei principali scenari geopolitici. La serata prosegue con un doppio sguardo sulla tecnologia. Da un lato Luca Perri racconta come le innovazioni della Superbike abbiano reso più sicure le moto di serie, dall’altro Luciano Floridi riflette sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza stradale. Conclude un ultimo passaggio dedicato ai dinosauri vissuti in Italia con Alessandro Chiarenza e alle applicazioni terapeutiche delle cellule staminali.

Dove e quando vedere Noos

L’appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza, prodotto da Rai Cultura e condotto da Alberto Angela, si rinnova ogni domenica sera alle 21.25 su Rai 1. Chi non riesce a seguirla in diretta può recuperare la puntata on demand sul sito di RaiPlay.