Noos, anticipazioni 26 luglio: Alberto Angela “incontra” Luca Parmitano

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alberto Angela

Dopo aver ripercorso la rotta di Ulisse in compagnia di Matt Damon, Alberto Angela è pronto a tornare con un nuovo appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza. Nella puntata in onda il 26 luglio, il divulgatore scientifico incontrerà l’astronauta Luca Parmitano, ma si parlerà anche di obesità, sesso e intelligenza artificiale.

Noos, Alberto Angela intervista Luca Parmitano

Nuovo appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza. Nella puntata in onda il 26 luglio, Alberto Angela avrà un incontro ravvicinato con un ospite d’eccezione: Luca Parmitano. In collegamento da Houston, l’astronauta racconterà l’emozione di far parte dell’equipaggio dell’Artemis III, che sperimenterà nell’orbita terrestre le nuove tecnologie che apriranno la via verso la luna.

Il futuro sarà anche il tema del servizio dedicato alle auto a guida autonoma con un viaggio nella tecnologia dei trasporti con l’astrofisico Luca Perri. Se ne discuterà poi con il filosofo Luciano Floridi, tra le voci più autorevoli nel campo della filosofia dell’informazione, docente a Yale e a Bologna.

La consueta copertina del programma sarà invece dedicata alla forma fisica. Con la dottoressa Anna Maria Colao, docente ordinaria di endocrinologia e malattie del metabolismo presso l’università Federico II di Napoli, si parlerà di obesità e di salute partendo da un presupposto fondamentale: l’obesità è una malattia cronica e recidivante e la società deve garantire i servizi essenziali di assistenza e di cura.

Noos, i temi al centro della puntata

Moltissimi i temi che saranno affrontati da Alberto Angela e dai suoi ospiti in studio nella puntata del 26 luglio. Con Dario Fabbri ci sarà spazio per un’analisi delle dinamiche geopolitiche mondiali e con la fisica Giuliana Galati la spiegazione di come la scienza trasformi il piombo in oro. L’astrofisica Edwige Pezzulli accompagnerà i telespettatori nell’esplorazione dei vulcani del sistema solare, con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’Università di Roma Tor Vergata, la scoperta invece delle cinque fasi dell’atto sessuale, dal desiderio alla risoluzione, in un viaggio tra fisiologia, emozioni e sentimenti.

Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia del serial killer John Wayne Gacy, il “clown assassino” che per anni nascose la sua ferocia dietro la maschera di un cittadino modello.

Con Massimo Polidoro la spiegazione dei meccanismi psicologici dietro i raggiri telefonici e su whatsapp e con il Professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario, saranno svelati i segreti molecolari dell’olio e i consigli per la frittura perfetta.

Un salto nella preistoria porterà invece sulla Jurassic Coast inglese, alla scoperta dei giganteschi rettili marini del Giurassico, come il temibile pliosauro, in un servizio raccontato dal paleontologo Alfio Alessandro Chiarenza. Spazio infine alla medicina, con il racconto della cura dei grandi ustionati e delle nuove frontiere della pelle ricostruita in laboratorio, tra i reparti dell’Ospedale Niguarda di Milano e le startup biotech internazionali. Si parlerà poi di sicurezza aerea alla scoperta del D-check: il controllo totale in cui gli aerei vengono smontati ogni sei anni.

Noos- L’avventura della conoscenza, quando e dove vederlo

Noos – L’avventura della conoscenza, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. La nuova puntata del programma va in onda alle 21.25 su Rai1, ma gli episodi sono disponibili on demand anche sul sito di RaiPlay.