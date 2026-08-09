Noos, anticipazioni e ospiti della puntata del 9 agosto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

IPA Alberto Angela

Tutto pronto per la nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza: il penultimo appuntamento stagionale con il programma di Alberto Angela va in onda alle 21.30 su Rai1. Moltissimi i temi affrontati nel corso della serata: gli spettatori saranno guidati in un viaggio tra neuroscienze, architettura e medicina. Senza tralasciare parentesi più leggere.

Noos, gli argomenti della puntata del 9 agosto

La puntata del 9 agosto di Noos si apre con un approfondimento sulle dipendenze. Alberto Angela, insieme allo psichiatra Giovanni Martinotti, analizza i meccanismi attraverso cui il cervello può sviluppare comportamenti compulsivi: dalle dipendenze legate ad alcol, droghe e tabacco a quelle che riguardano lavoro, alimentazione, shopping e tecnologia. Emmanuele Jannini approfondisce invece la dipendenza affettiva, spiegando in quali circostanze una relazione sentimentale può assumere caratteristiche patologiche.

Tra gli argomenti della serata trova spazio anche un risultato epocale per la medicina italiana. Vengono infatti illustrati gli effetti di una terapia genica sperimentale che ha profondamente migliorato la vita di giovani pazienti colpiti da gravi malattie autoimmuni. A raccontare questa importante innovazione scientifica sono il professor Franco Locatelli e il dottor Fabrizio De Benedetti.

L’archeologia torna invece protagonista con Gabriel Zuchtriegel. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei presenta le più recenti scoperte effettuate durante gli scavi e dedica un approfondimento al Doriforo, celebre capolavoro considerato tra i simboli dell’arte classica. Questa scultura in marmo, una delle più studiate del mondo antico, fu ritrovata nel 1797 nella Palestra Sannitica di Pompei ed è una copia perfetta dell’originale in bronzo realizzata dal greco Policleto nel V secolo a.C. Ad essere messo in discussione dalle ultime scoperte effettuate, potrebbe essere addirittura il celebre Canone di Policleto.

Noos, le anticipazioni del 9 agosto

Non mancherà il consueto appuntamento con Carlo Lucarelli: l’esperto, stavolta, ripercorre uno dei più famosi casi di cronaca nera della storia degli Stati Uniti, la storia del mostro di Milwaukee, mentre Dario Fabbri analizza la situazione geopolitica internazionale. Sul fronte dell’alimentazione, la nutrizionista Elisabetta Bernardi fornisce indicazioni pratiche per contribuire a mantenere sotto controllo il colesterolo attraverso corrette abitudini alimentari.

La puntata del 9 agosto dedica inoltre attenzione al comportamento animale. L’etologa Elisabetta Palagi presenta i risultati degli studi più recenti sulle orche, mentre un servizio porta il pubblico all’interno del laboratorio di Chioggia dell’Università di Padova, dove i ricercatori si occupano della salvaguardia degli squali e della conservazione dell’equilibrio degli ecosistemi marini.

Attenzione anche al futuro dell’esplorazione spaziale: l’astrofisico Luca Perri visita un centro europeo in cui astronauti e ricercatori si preparano alle prossime missioni lunari attraverso l’addestramento su una riproduzione fedele della superficie della Luna.

In chiusura, Massimo Polidoro illustra invece come riconoscere e contrastare il quishing, una forma di truffa che utilizza i QR Code per appropriarsi di dati personali. L’astrofisica Edwige Pezzulli accompagna infine il pubblico in un viaggio alla scoperta dei buchi neri e dei grandi enigmi ancora irrisolti dell’universo.

Dove e quando guardare Noos- L’avventura della conoscenza

Noos – L’avventura della conoscenza, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. La nuova puntata del programma va in onda domenica 9 agosto alle 21.25 su Rai1, ma gli episodi sono disponibili on demand anche sul sito di RaiPlay.