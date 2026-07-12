Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt Damon

Alberto Angela torna con “Noos” e intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul kolossal “Odissea”, il film più atteso (e discusso) in uscita il 16 luglio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Alberto Angela

Alberto Angela torna in prima serata e, per inaugurare il nuovo ciclo di Noos – L’avventura della conoscenza, chiama a raccolta due protagonisti assoluti di Hollywood. Domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai 1, il divulgatore dialogherà infatti con Christopher Nolan e Matt Damon, rispettivamente regista e protagonista di Odissea, il film che arriverà nelle sale italiane il 16 luglio.

Una partenza ambiziosa per una trasmissione che proverà ancora una volta a rendere accessibili temi molto diversi tra loro, passando dal mito greco alla medicina, dalle dinamiche sentimentali agli abissi marini. Il tutto senza perdere quel tono curioso e rassicurante che negli anni ha trasformato Angela in uno dei volti più amati della televisione italiana.

Alberto Angela, a Noos il dietro le quinte di Odissea

L’incontro con Christopher Nolan e Matt Damon sarà al centro della prima puntata della nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela parlerà con il regista e il protagonista di Odissea – l’attesissimo (e discusso) kolossal in arrivo al cinema tra qualche giorno – delle scelte compiute per trasformare il viaggio di Ulisse in un racconto pensato per il pubblico di oggi senza smarrire la forza del poema attribuito a Omero.

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Matt Damon ha assunto il ruolo dell’eroe costretto a misurarsi con il mare, la nostalgia e il desiderio di tornare a Itaca. Attorno a lui si muove un cast ricchissimo che comprende, tra gli altri, Anne Hathaway e Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

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Il padrone di casa accompagnerà i due ospiti nel racconto della lavorazione, delle ambientazioni scelte e delle difficoltà affrontate durante le riprese. Non mancherà uno sguardo alla sceneggiatura e al modo in cui Nolan ha avvicinato un testo antichissimo alla sensibilità contemporanea. Perché il viaggio di Ulisse continua ad affascinarci dopo tutti questi secoli? Forse perché parla di lontananza, identità e ritorni, sentimenti che appartengono a ogni epoca.

Dalla ricerca contro il tempo ai segreti dell’attrazione

Ma la puntata del 12 luglio non vivrà soltanto di cinema. Alberto Angela affronterà anche il tema della longevità con una delle domande che da sempre accompagna l’essere umano: quanto è possibile prolungare la vita mantenendo il corpo in buone condizioni?

Vittorio Sebastiano, impegnato in un progetto di ricerca all’Università di Stanford, illustrerà gli studi dedicati ai processi cellulari legati all’età. Telmo Pievani allargherà il discorso, soffermandosi sulle conseguenze che un’esistenza molto più lunga potrebbe avere sull’individuo e sulla società.

Con Emmanuele Jannini, invece, Noos entrerà nel territorio delle relazioni. Desiderio, intesa fisica e innamoramento saranno osservati attraverso ciò che accade nel cervello e nell’organismo, per capire quanta biologia si nasconda dietro emozioni apparentemente inspiegabili.

Noos, tornano Lucarelli, Bressanini e Dario Fabbri

Tra gli ospiti ci saranno anche Patrik Grönqvist e Laura Marroni, che racconteranno il lavoro dei sommozzatori chiamati a operare in condizioni proibitive e le precauzioni necessarie per ridurre i rischi sott’acqua.

Carlo Lucarelli invece tornerà nello studio di Rai 1 con una storia in bilico tra indagine e mistero, mentre Dario Bressanini parlerà delle trasformazioni chimiche che modificano sapore, colore e profumo degli alimenti durante la cottura. Elisabetta Palagi si occuperà dei comportamenti di bonobo e babbuini, Edwige Pezzulli accompagnerà il pubblico nello spazio e Dario Fabbri offrirà una lettura degli equilibri internazionali.

La nuova stagione di Noos prevede cinque puntate, disponibili come sempre anche su RaiPlay. E se Christopher Nolan e Matt Damon aprono le danze, non sappiamo proprio cosa aspettarci dagli altri appuntamenti: Alberto Angela alzerà ancora di più l’asticella? Quel che è certo è che è lui la vera rockstar della divulgazione.