L’Eredità Summer, la sicurezza costa cara a Federico: dice no all’aiuto di Liorni e sbaglia tutto

Sicuro della sua soluzione, Federico dice no all'aiuto offerto da Marco Liorni: la parola giusta era Norma e i 32.500 euro restano sul tavolo di Rai 1

IPA Marco Liorni

La fiducia in se stessi, dicono i manuali di crescita personale, è metà del successo. L’altra metà, almeno a L’Eredità Summer, si chiama Ghigliottina, e domenica 26 luglio ha presentato il conto a Federico: talmente convinto della sua soluzione da rifiutare la sesta parola offerta da Marco Liorni, il concorrente ha visto sfumare 32.500 euro davanti a un tranello quasi perfetto. La parola giusta era “Norma”. Lui aveva scelto “gioco”.

A chiudersi, con questa puntata, è la prima settimana della versione estiva del quiz di Rai 1, che ha preso il posto di Affari Tuoi nell’access prime time e che ogni sera prova a insidiare Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. Un’impresa ancora in salita, ma il meccanismo del torneo comincia a carburare: e proprio domenica è arrivato il primo verdetto.



La corsa verso la Ghigliottina

In gara cinque concorrenti già rodati: Francesco, reduce dalla Ghigliottina sfumata di sabato, Maria Vittoria, Lily, Federico e Maria Assunta, alla quinta presenza in sette giorni, una costanza che meriterebbe un premio fedeltà. Al gioco delle porte, l’erede estivo del Triello, sono arrivati in tre: Federico, Maria Assunta e Maria Vittoria. A fermarsi è stata proprio quest’ultima, che però poteva permetterselo: la classifica settimanale la vedeva già in testa.

Il duello dei 60 secondi ha incoronato Federico, che si è seduto al tavolo finale partendo da un montepremi di 130.000 euro. Il percorso di dimezzamenti, però, non è stato dei più fortunati: al momento decisivo, sul piatto erano rimasti 32.500 euro.



La sesta parola rifiutata e la beffa di “Norma”

Gli indizi della serata: rientrare, regola, limiti, fuori e Marilyn. Federico ha proposto “gioco”, spiegando senza esitazioni quattro collegamenti su cinque. A resistergli era rimasta solo Marilyn, che con il gioco non voleva proprio incastrarsi. Marco Liorni gli ha ricordato la possibilità di acquistare la sesta parola, la novità di questa edizione che riduce il montepremi in cambio di un indizio in più. Federico ha declinato, sicuro del fatto suo.

Una scelta che sa di rivincita mancata: alla sua prima Ghigliottina, giovedì 23 luglio, quell’aiuto lo aveva comprato, scendendo da 42.500 a 4.250 euro, e aveva perso comunque, scrivendo “finestra” quando la soluzione era “evento”. Domenica ha provato la strada opposta, con lo stesso identico risultato. Il concorrente ha ormai testato entrambe le opzioni del regolamento: la Ghigliottina le ha bocciate tutte e due.

La sesta parola, stavolta, era “pasta”, e a quel punto il castello è crollato: la soluzione era “Norma”, quella in cui si rientra, quella che detta la regola e i limiti, quella da cui si può stare fuori. E soprattutto quella di Marilyn, che all’anagrafe faceva Norma Jeane, e della pasta, che alla Norma è un’istituzione. “Hai scelto sempre le strade più difficili”, il commento di Marco Liorni al concorrente, che dopo il “non becchi niente” rifilato a Francesco il giorno prima conferma una certa vena da giudice di gara.



Maria Vittoria vince la prima settimana

Con l’errore di Federico, il primo posto in classifica resta a Maria Vittoria: due puntate vinte e una parola indovinata alla Ghigliottina le valgono il pass per il Torneo dei Campioni, in programma dal 31 agosto al 5 settembre, dove si sfideranno i migliori di ogni settimana. Federico, vincendo, avrebbe potuto soffiarle il primato all’ultima curva: il montepremi, invece, resta dov’è, e il torneo estivo ha la sua prima finalista.