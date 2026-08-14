L’Eredità Summer, Marco Liorni diventa un mago dopo l’irruzione di Corrado Guzzanti

IPA Marco Liorni conduttore de L'Eredità Summer

La puntata de L’Eredità Summer del 14 agosto è stata dominata da Enrico. Per due volte lo chiamano in sfida, e per due volte sbaraglia la concorrenza. Peccato solo che alla Ghigliottina non abbia la stessa fortuna e non sia riuscito a indovinare la parola.

La serata ha avuto un ritmo serrato e come sempre Marco Liorni è stato bravo a spezzare la tensione regalando qualche risata, come quando si è prestato alla gag del mago Raffaello. Corrado Guzzanti ha fatto una piccola sorpresa ai concorrenti con un’incursione breve ma molto apprezzata.

Cosa è successo durante la puntata

Come sempre si parte con la Scossa, con Greta che insieme a Marco Liorni ci porta in spiaggia alla scoperta degli attrezzi del mestiere dei bagnini. I concorrenti se la cavano bene, il cerchio si stringe e alla fine è Marzia a prendere la scossa. La concorrente genovese decide di puntare il dito contro Enrico e ha la peggio: è proprio lei la prima ad essere eliminata stasera.

Al gioco delle date tra musica e cinema è l’occasione giusta per ricordare Ballando con le Stelle, che tra poco ripartirà con la prossima stagione e proprio in questi giorni sta presentando il cast e la nuova maestra Gioia Giovanatti. A Irene lo show del sabato sera non porta fortuna: perde la manche e va in sfida. Anche lei punta il dito contro Enrico, e anche lei non riesce a batterlo.

Con le porte Ilaria è subito in difficoltà: sceglie quella del tempo ma non capisce che Marco Liorni è stato trasformato in Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Dietro la porta cinema c’è Corrado Guzzanti che fa una domanda a proposito di Quelo, uno dei suoi personaggi più famosi. Il momento affidato al mago Raffaello è esilarante e Marco Liorni è al tempo stesso protagonista e vittima della gag. “Sono diventato un mago!” esclama incredulo, quando scopre che seguendo le indicazioni dei cartoncini è riuscito a portare a termine il gioco di prestigio. Tornando alla gara, è la campionessa Ilaria a dover abbandonare il gioco, non riuscendo ad accumulare altro montepremi oltre alla dote iniziale.

Enrico domina la serata e gioca la Ghigliottina: cosa è successo

L’ultima sfida tra Enrico e Andrea è serrata e i due concorrenti non mollano. Un vero testa a testa che porta alla vittoria Enrico. Dopo una partita piena di sfide, è lui ad andare alla Ghigliottina.

Acqua, Forte, Risposta, Occasione e Mastroianni sono le parole che deve riuscire a collegare se vuole portare a casa il montepremi che, dopo vari dimezzamenti, è di 32.500 euro. Il suo tentativo è con la parola Dolce, che decide di tenere anche se non lo convince al 100%. La sesta parola, che ha scelto di non acquistare, sarebbe stata Uovo e la parola da indovinare era Chiara. Enrico non ce la fa a portare a casa il montepremi, ma domani sarà nuovamente in gara a L’Eredità Summer e chissà che non avrà più fortuna.