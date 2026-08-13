L’Eredità Summer, il ringraziamento sentito di Marco Liorni ai gelatieri: “Rendete felici le persone”

Nella puntata di giovedì 13 agosto de "L'Eredità Summer" Ilaria domina il gioco e si porta a casa un ricchissimo montepremi: cosa è successo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Marco Liorni

La puntata de L’Eredità Summer del 13 agosto ha avuto un solo colore: quello della vittoria di Ilaria. La concorrente ha attraversato lo studio di Rai 1 come un piccolo ciclone, eliminando un avversario dopo l’altro e arrivando alla Ghigliottina con 180mila euro. Davanti a Marco Liorni ha mantenuto i nervi saldi e trasformato cinque indizi in una parola da 90mila euro. Una serata iniziata con una battuta del conduttore e finita tra sorrisi, applausi e bicchieri alzati.

L’Eredità Summer, cosa è successo

Ad aprire la puntata del 13 agosto de L’Eredità Summer è stato il campione Roberto, affiancato dai nuovi concorrenti pronti a contendergli il posto. Il primo scossone è arrivato con la prova dedicata alle canzoni italiane: bisognava individuare il brano che, a differenza degli altri, non contenesse la parola “mare”.

Ilaria ha indicato Nel blu dipinto di blu e la risposta le è costata la Scossa. Marco Liorni, rapidissimo, ha commentato: “D’altra parte è volare, mica nuotare”. La concorrente ha quindi scelto Irene come avversaria e si è aggiudicata il primo confronto della serata.

Poco dopo, durante il gioco delle Date, Ilaria si è ritrovata nuovamente in bilico, questa volta contro Noè. Il conduttore non ha perso l’occasione per punzecchiarla: “Ieri ti sei lamentata che nessuno ti sfidava, oggi sei già alla seconda”. Ma la risposta migliore è arrivata direttamente dal tabellone. Ilaria ha infatti eliminato anche il nuovo concorrente, mentre Liorni lo ha salutato rendendo omaggio al suo mestiere: “Volevo ringraziare te e tutti i gelatieri perché rendete felici le persone”.

Ilaria alla Ghigliottina: la parola vincente vale 90mila euro

Tra una battuta e l’altra, la partita ha cambiato passo con la manche delle Porte. Dietro una di queste è comparso il mago Maxime, accolto da un Liorni scherzosamente preoccupato: “Ho sempre paura che sparisca qualcosa”. Per Ilaria, però, il vero numero di magia doveva ancora arrivare.

Nel duello decisivo contro Jacopo, la concorrente è riuscita a conquistare la sedia della Ghigliottina, completando un percorso che l’ha vista superare con successo ben tre confronti. Il montepremi iniziale era di 180mila euro e Ilaria lo ha dimezzato una sola volta, conservando una cifra decisamente importante: 90mila euro.

“Come ti senti?”, le ha chiesto Liorni prima del momento cruciale. “Emozionata”, ha ammesso lei. Come darle torto. Gli indizi da collegare erano, come sempre, cinque: “assumere, lenti, condizionale, fedeltà e firma”. Allo scadere del tempo sul cartoncino la donna ha scritto “obbligo”. Soluzione corretta.

La tensione si è sciolta in pochi secondi: Ilaria è diventata la nuova campionessa de L’Eredità Summer e ha portato a casa una delle vincite più ricche dell’edizione. A chiudere la puntata, il brindisi con le professoresse e il sorriso incredulo della protagonista: dopo tante sfide, la festa era tutta sua.