Ascolti tv del 24 luglio, Tim Summer Hits contro L’erede. De Martino manca

Carlo Conti e Andrea Delogu si scontrano con "Quarto Grado" e "L'erede". Su Rai 1 si sente la mancanza di Stefano De Martino: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Tim Summer Hits Carlo Conti e Andrea Delogu al Tim Summer Hits

Venerdì 24 luglio la prima serata di Rai 1 è stata all’insegna dei tormentoni estivi. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto Tim Summer Hits. Ad alternarsi sul palco c’erano Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Conti e Delogu si sono scontrati con la serie in onda su Canale 5, L’erede. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado: al centro della puntata il caso Garlasco. Su Italia 1 è andato in onda Chicago Fire. Mentre Rai 2 ha trasmesso L’ispettore Coliandro 6 e Rai 3 Amiamoci finché siamo vivi. La7 ha proposto il documentario Storia – Il Naufragio della Andrea Doria.

Nell’access prime time su Rai 1 si sente la mancanza di Stefano De Martino. Marco Liorni non riesce a convincere tutti e Gerry Scotti ne approfitta con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 24 luglio

La sfida degli ascolti televisivi ha visto primeggiare il Tim Summer Hits su Rai1: preceduta da un’introduzione seguita da 1.945.000 spettatori (14.3% di share), la trasmissione musicale ha registrato 1.767.000 utenti e il 16.7% di share nella fascia oraria compresa tra le 21:57 e le 00:21. Sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale5 ha risposto con la pellicola L’Erede, capace di avvincere 1.509.000 telespettatori (14.2% di share) dalle 21:56 fino alle 00:20.

Sui canali minori la competizione è stata altrettanto vivace. Italia1 ha conquistato il terzo gradino del podio grazie all’azione di Chicago Fire, che ha tenuto incollati allo schermo 858.000 appassionati per uno share del 7%. Buona prestazione anche per Rete4: l’approfondimento di Quarto Grado, dopo un’anteprima da 577.000 individui (4%), ha convinto 897.000 spettatori toccando il 9.2% di share.

Sul fronte Rai, il ritorno in replica de L’Ispettore Coliandro 6 su Rai2 ha divertito 641.000 telespettatori (5.1%), mentre la proposta culturale di Rai3, Amiamoci finché siamo vivi, ha ottenuto l’attenzione di 672.000 utenti (5%). Chiude il quadro dei canali principali La7, dove la puntata speciale di La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria ha raggiunto 403.000 spettatori pari al 3% di share.

Sulle frequenze del digitale terrestre, Tv8 ha proposto I delitti del BarLume, scelto da 328.000 persone (2.6%), posizionandosi quasi a pari merito con il Nove, che grazie alle repliche de I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 320.000 spettatori (2.5%).

Tra le reti specializzate, il canale 20 ha raccolto 290.000 appassionati di fantascienza (2.5%) con Transformers 4 – L’era dell’estinzione, superato di misura da Rai4 con il film Salt, visto da 315.000 individui (2.4%). Più staccati gli altri canali di cinema e intrattenimento: Iris ha registrato 251.000 telespettatori (2%) per L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat, RaiMovie ha raggiunto 171.000 appassionati (1.3%) con il classico A qualcuno piace caldo, e infine La5 ha pareggiato il dato di pubblico con le repliche di Temptation Island, viste da 171.000 spettatori per un’equivalente quota dell’1.5% di share.

Access Prime Time, dati del 24 luglio

Nella fascia serale che precede la prima serata, Canale5 si è imposta chiaramente con La Ruota della Fortuna: il gioco, introdotto dal breve segmento Gira La Ruota della Fortuna seguito da 3.073.000 spettatori (21.9% di share) tra le 20:42 e le 20:52, ha dominato la fascia dalle 20:54 alle 21:49 raccogliendo ben 3.964.000 telespettatori e un notevole 27.7% di share. Su Rai1, la risposta di L’Eredità Summer ha comunque convinto 2.474.000 utenti (17.3% di share) nello slot compreso tra le 20:43 e le 21:40.

Sulle altre reti principali, il pubblico si è equamente distribuito tra fiction e informazione. La soap opera di Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 947.000 affezionati con il 6.6% di share, mentre l’approfondimento giornalistico di La7 con In Onda ha conquistato 933.000 spettatori pari al 6.5%. Ha ben figurato anche l’azione di Italia1, dove l’episodio di N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 891.000 appassionati (6.3%).

Su Rete4, l’appuntamento con 4 di Sera News ha mantenuto una quota di pubblico costante, ottenendo 763.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 739.000 spettatori (5.2%) nella seconda. Più staccata Rai2, con l’informazione del TG2 Post scelta da 506.000 spettatori pari al 3.5% di share.

A chiudere il quadro dei canali in chiaro, sul Nove l’asta di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha registrato 365.000 spettatori con il 2.6% di share, mentre su Tv8 la proposta culinaria di Foodish è arrivata a radunare 269.000 appassionati, pari all’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 luglio

Nella fascia che precede il telegiornale serale, Rai1 conquista la vetta grazie a Reazione a Catena: l’anteprima intitolata Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha debuttato con 2.006.000 spettatori e il 22% di share, per poi crescere con il gioco vero e proprio fino a 2.907.000 telespettatori (25%). Su Canale5, la concorrenza di The Wall – I Protagonisti ha radunato 1.368.000 utenti (16.3%), mentre il blocco principale di The Wall si è attestato a 1.859.000 appassionati pari al 17.8% di share.

Ampio seguito su Rai3 per l’informazione locale dei TGR, che hanno aggiornato 1.853.000 spettatori con il 15.5% di share; a seguire, lo storico appuntamento con Blob ha registrato 754.000 fedelissimi (5.7%), precedendo le repliche di Via dei Matti n° 0, seguite da 593.000 utenti (4.3%). Su Rete4, il segmento informativo 10 Minuti ha interessato 705.000 individui (6.3%), lasciando poi spazio alla soap opera La Promessa, che ha intrattenuto 803.000 spettatori (6.2%).

Per quanto riguarda i serial polizieschi, Rai2 ha proposto il TGSport Sera (420.000 spettatori – 5.1%) prima di trasmettere due episodi di Blue Bloods, visti rispettivamente da 374.000 persone (3.7%) e 548.000 spettatori (4.3%). Su Italia1, dopo la pillola di Studio Aperto Mag seguita da 334.000 utenti (3.5%), C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 418.000 appassionati (3.3%). Molto più staccata La7 con i due episodi della serie Grantchester, che hanno totalizzato 89.000 spettatori con l’1.1% di share nel primo capitolo e nuovamente 89.000 spettatori con lo 0.9% nel secondo.

In chiusura di palinsesto preserale, sul Nove la puntata di Little Big Italy ha totalizzato 156.000 spettatori (1.9%), facendo da traino all’appuntamento con Cash or Trash – Chi Offre di Più?, scelto da 313.000 telespettatori con il 2.5% di share. Infine, su Tv8 le sfide culinarie di 4 Ristoranti hanno conquistato l’attenzione di 248.000 appassionati, pari al 2% di share.