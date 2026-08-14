Ascolti tv del 13 agosto, Doc – Nelle tue mani sfida La guerra dei nonni

Palinsesto estivo per la serata del 13 agosto: le repliche di "Doc - Nelle tue mani" contro la commedia "La guerra dei nonni"

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Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

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Ascolti tv del 13 agosto, Doc – Nelle tue mani sfida La guerra dei nonni
Ansa
Luca Argentero
Quali sono i dati ascolti di Doc? Chi è Luca Argentero? Che film è La guerra dei nonni?

Un’altra serata di repliche e film per giovedì 13 agosto: nella prima serata di Rai1 andavano in onda gli episodi della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, l’apprezzatissima serie con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, mentre lo scontro si giocava con La guerra dei nonni, commedia su Canale5 con Vincenzo Salemme e Max Tortora.

Su Rai2 continuano gli appuntamenti con gli Europei di atletica, Rai3 invece proponeva Kilimangiaro con Camila Raznovich. Su Rete4 l’appuntamento era con Giuseppe Brindisi e le inchieste di Zona bianca, e su Italia1 andavano in onda gli episodi di Chicago Med. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di giovedì 13 agosto? Ecco i tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 13 agosto

Ascolti tv Luca ArgenteroStar e Vip