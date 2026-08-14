Ascolti tv del 13 agosto, Doc – Nelle tue mani sfida La guerra dei nonni

Un’altra serata di repliche e film per giovedì 13 agosto: nella prima serata di Rai1 andavano in onda gli episodi della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, l’apprezzatissima serie con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, mentre lo scontro si giocava con La guerra dei nonni, commedia su Canale5 con Vincenzo Salemme e Max Tortora.
Su Rai2 continuano gli appuntamenti con gli Europei di atletica, Rai3 invece proponeva Kilimangiaro con Camila Raznovich. Su Rete4 l’appuntamento era con Giuseppe Brindisi e le inchieste di Zona bianca, e su Italia1 andavano in onda gli episodi di Chicago Med. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di giovedì 13 agosto? Ecco i tutti i dati.
Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 13 agosto