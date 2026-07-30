Ascolti tv del 29 luglio, Temptation Island domina: non ha rivali

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è arrivato al termine della sua avventura. Con l’appuntamento di mercoledì 29 luglio Temptation Island 2026 ha chiuso i battenti.

Le ultime puntate, condotte da Bisciglia, sono state un successo clamoroso e l’edizione si conferma da record, forse quella che ha raggiunto il maggior successo in fatto di ascolti tv e non solo perché la controprogrammazione non era sufficientemente competitiva.

In effetti, mentre su Canale 5 andavano in scena gli ultimi falò di Temptation Island, su Rai 1 veniva trasmesso il film Gifted – Il dono del talento. Su Rai 2 abbiamo visto Boston Blue e su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – All’ombra della torre.

Italia 1 ha trasmesso Chicago P.D. 13 e Rete 4 il film con Bruce Willis, Die Hard – Trappola di Cristallo. Su La7 è andato in onda il documentario di Saviano, La giusta distanza – Peci-Buscetta.

Nell’access prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continua a spopolare tanto che Mediaset ha cancellato definitivamente Striscia la Notizia. Mentre su Rai 1 Marco Liorni non ingrana.

Prima serata, ascolti tv del 29 luglio: Temptation chiude al 35,5%

Su Rai 1 Gifted – Il dono del talento incolla al piccolo schermo 1.609.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.247.000 spettatori con uno share del 35.5%. Su Rai2 Boston Blue intrattiene 499.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Chicago P.D. è seguito da 865.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 688.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Trappola di cristallo totalizza 593.000 spettatori (4.5%). Su La7 La Giusta Distanza in replica raggiunge 397.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 I mercenari – The Expendables ottiene 286.000 spettatori (2%). Sul Nove Best Weekend raduna 306.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 29 luglio: L’Eredità Summer fa ancora flop

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.547.000 spettatori (16.4%) dalle 20:45 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:39 alle 20:48 (3.333.000 – 22.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.386.000 spettatori pari al 28.2% dalle 20:50 alle 21:29.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 485.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 867.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.192.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 728.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 610.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.090.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 343.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 453.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.044.000 spettatori pari al 22.1%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.925.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.480.000 spettatori (17.6%), mentre The Wall convince 1.936.000 spettatori (18.7%).

Su Rai2 Speciale TGSport – Presentazione Mancini e Ranieri interessa 346.000 spettatori con il 3.7%, mentre Blue Bloods è seguito da 478.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 392.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.791.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 698.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica 642.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 686.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 803.000 spettatori (6.1%). Su La7 Grantchester raduna 101.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio e 98.000 spettatori pari allo 0.9% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 278.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (239.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 350.000 spettatori con il 2.8%.