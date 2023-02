Fonte: iStock Test: ti fidi degli altri?

La fiducia è una cosa rara e preziosa, è quel sentimento umano che sta alla base di ogni rapporto, che sia di natura sentimentale o amicale. Guadagnarla, così come donarla non è una cosa scontata, soprattutto se le esperienze passate sono state segnate da bugie e tradimenti.

Perché capita, molto più spesso di quanto desideriamo, che proprio chi ci aveva promesso amore e affetto, protezione e rispetto, venga meno a quanto detto. Ed è allora che, inevitabilmente, la sfiducia entra a far parte della quotidianità. A volte, non fidarsi, diventa una semplice e primordiale difesa, che però rischia di rovinare i rapporti e di ferire chi ci ama. Altre volte, invece, l’estrema fiducia verso gli altri ci espone a rischi che forse, a volte, potremmo risparmiarci.

E tu, ti fidi degli altri o lasci difficilmente entrare le persone nella tua vita e nel tuo cuore? Scoprilo con il nostro test.

Cos’è la fiducia?

La fiducia è quel sentimento che appartiene agli esseri umani e che ci unisce gli uni agli altri. È una spinta verso le persone che scegliamo di far entrare nella nostra vita, quelle a cui ci affidiamo per avere conforto, serenità e tranquillità, per sentirci al sicuro. Spiegare la fiducia a parole è davvero complicato. Ma ci pensano i fatti a farlo, e come ci sentiamo noi quando scegliamo di fidarci e affidarci a qualcuno.

Se è vero che sviluppiamo la fiducia in maniera autonoma sin da quando siamo bambini, è vero anche che gli altri devono conquistarla, creando quindi tutti i presupposti affinché questa possa nascere e persistere. Purtroppo però, proprio la paura di soffrire e di essere traditi, ci porta molto spesso a chiedere continue dimostrazioni e a non fidarci delle persone. E se è vero che a volte non farlo è un bene, è altrettanto vero che non deve andare sempre così.

Ti fidi degli altri? Scoprilo con il nostro test

La fiducia, dicevamo, va costruita, guadagnata e mantenuta. Questa è una condizione necessaria per creare amicizie e rapporti sentimentali sani, felici e duraturi. Ma se da una parte ci sono persone che riescono a fidarsi degli altri, forse in maniera anche troppo ingenua, c’è chi invece non lo fa mai.

I motivi per i quali è meglio non fidarsi delle persone sono tantissimi, il primo dei quali è difendersi da eventuali delusioni e tradimenti. Ma la verità è che fidarsi delle persone giuste è davvero bellissimo, ed è quello che ci permette di costruire relazioni altrettanto straordinarie.

Se vuoi scoprire se riesci a fidarti degli altri, o se al contrario non ti lasci mai veramente andare, rispondi alle domande del nostro test.