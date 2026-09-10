Ascolti tv del 9 settembre, Erica contro Lidia Poet: una sfida impari

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Vanessa Incontrada in "Erica - Una detective per caso"

Nonostante la delusione degli ascolti, Rai 1 ha trasmesso un’altra puntata della serie La legge di Lidia Poet. Non ha gradi speranze nella battaglia dello share, visto che su Canale 5 è andata in onda la nuova fiction, Erica una detective per caso.

Vanessa Incontrada dunque si è scontrata inevitabilmente con Matilda De Angelis e il risultato è quasi prevedibile. Rai 2 invece ha mandato in onda la partita dei Mondiali di basket femminile, Italia Vs Australia e Rai 3 la mini serie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca e su Italia 1 abbiamo visto Chicago P.D. Mentre La7 ha proposto il documentario Putin – Anatomia di uno Zar.

Nell’access prime time tengono banco Stefano De Martino con Affari Tuoi, che ancora non ha visto il primo posto degli ascolti, e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 9 settembre