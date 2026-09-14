Ascolti tv del 13 settembre, Il principe abusivo contro Racconto di una notte. Spopola l’ItalVolley

Una domenica di calma, quella del 13 settembre, che ha registrato nuovamente grandi ascolti per il match disputato dall'ItalVolley di Fefè De Giorgi

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Martina Dessì

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Aggiornato: 4 min di lettura

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Ascolti tv del 13 settembre, Il principe abusivo contro Racconto di una notte. Spopola l’ItalVolley
IPA
Daniele Lavia
Qual è la trama di Il Principe Abusivo? Chi sono gli attori di Racconto di una Notte? Dove si svolge Italia-Slovacchia di pallavolo?

Domenica da telecomando impazzito, quella di ieri. Rai 1 ha riportato in prima serata Il principe abusivo, la commedia di e con Alessandro Siani affiancato da Christian De Sica. Canale 5 ha risposto con tre episodi in prima tv di Racconto di una notte, la dizi turca con Mahir e Canfeza che ormai ha conquistato il pubblico della domenica.

Su Rai 2 il grande sport, con Italia-Slovacchia degli Europei maschili di pallavolo dal PalaPanini di Modena; su Rai 3 è tornato Riccardo Iacona con PresaDiretta e la puntata Governati dal fossile. Rete 4 ha proposto Giganti di Toni Capuozzo, Italia 1 lo speciale Le Iene presentano Inside, mentre La7 ha giocato la carta nostalgia con Ufficiale e gentiluomo.

Torna inoltre la sfida in access prime time con La Ruota della Fortuna che mantiene gli standard di quest’estate anche ora che Affari Tuoi è tornato in onda, mentre cresce ancora l’interesse verso Reazione a Catena e le sue Pappardelle, le iconiche campionesse che oggi sembrano più imbattibili che mai.Ma chi ha vinto davvero la serata? Tutti i dati d’ascolto di domenica 13 settembre.

Prima serata, ascolti tv del 13 settembre

Nella serata televisiva, Canale5 con Racconto di una Notte conquista 1.746.000 spettatori con uno share del 14.6%, mentre su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovacchia intrattiene 1.879.000 spettatori pari al 12.3%. Su Rai1 Il principe abusivo interessa 1.532.000 spettatori ottenendo l’11% di share. L’offerta prosegue con Rai3, dove Presadiretta segna 834.000 spettatori pari al 5.5%, e con Italia1, dove Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 658.000 spettatori con il 6.1%. Spostandosi sulle altre reti, Rete4 con Giganti – I Protagonisti della Storia totalizza 418.000 spettatori e il 3.5%, La7 con Ufficiale e gentiluomo raggiunge 386.000 spettatori e il 2.6%, Tv8 con Italia’s Got Talent ottiene 235.000 spettatori con il 2.1%, e sul Nove Comedy Match raduna 279.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 13 settembre

Nell’access prime time e nel preserale, Canale5 domina con La Ruota della Fortuna, che raccoglie 3.945.000 spettatori pari al 23.7% dopo il traino di Gira La Ruota della Fortuna, che ne registra 3.424.000 con il 20.8%. Su Rai1 Affari Tuoi conquista l’attenzione di 3.487.000 spettatori pari al 21% di share.

Sulle altre reti, Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 920.000 spettatori (5.6%), mentre La7 con Barbero Risponde ne interessa 642.000 (3.9%). Su Rete4 il programma Realpolitik raggiunge 634.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte, assestandosi a 449.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Infine, sul Nove Little Big Italy viene scelto da 482.000 spettatori (3%) e su Tv8 4 Ristoranti arriva a 344.000 spettatori registrando il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 settembre

Nella fascia preserale, Rai1 si impone con Reazione a Catena, che coinvolge 2.969.000 spettatori pari al 22.2% di share, dopo che Reazione a Catena – L’Intesa Vincente aveva ottenuto 1.922.000 spettatori pari al 17.3%. Su Canale5 Caduta Libera conquista 1.478.000 spettatori (12%), preceduto da Caduta Libera – Inizia la Sfida che ne intrattiene 1.122.000 (10.9%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 registra un ottimo risultato conquistando 1.383.000 spettatori con il 13% di share.

Per quanto riguarda i telegiornali e gli approfondimenti regionali, su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.743.000 spettatori (12.8%), seguite da Blob che segna 617.000 spettatori (4%). Su Rete4 la soap La Promessa interessa 753.000 spettatori con il 5%, mentre su Rai2 l’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships segna 565.000 spettatori e il 4.7%.

Chiudono il quadro Italia1, dove Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine viene seguito da 438.000 spettatori (3.1%), e il Nove con Little Big Italy, scelto da 241.000 spettatori pari al 2%.

Alessandro Siani Ascolti tv Le Iene SportiviStar e Vip