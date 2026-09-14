Ascolti tv del 13 settembre, Il principe abusivo contro Racconto di una notte. Spopola l’ItalVolley

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IPA Daniele Lavia

Domenica da telecomando impazzito, quella di ieri. Rai 1 ha riportato in prima serata Il principe abusivo, la commedia di e con Alessandro Siani affiancato da Christian De Sica. Canale 5 ha risposto con tre episodi in prima tv di Racconto di una notte, la dizi turca con Mahir e Canfeza che ormai ha conquistato il pubblico della domenica.

Su Rai 2 il grande sport, con Italia-Slovacchia degli Europei maschili di pallavolo dal PalaPanini di Modena; su Rai 3 è tornato Riccardo Iacona con PresaDiretta e la puntata Governati dal fossile. Rete 4 ha proposto Giganti di Toni Capuozzo, Italia 1 lo speciale Le Iene presentano Inside, mentre La7 ha giocato la carta nostalgia con Ufficiale e gentiluomo.

Torna inoltre la sfida in access prime time con La Ruota della Fortuna che mantiene gli standard di quest’estate anche ora che Affari Tuoi è tornato in onda, mentre cresce ancora l’interesse verso Reazione a Catena e le sue Pappardelle, le iconiche campionesse che oggi sembrano più imbattibili che mai.Ma chi ha vinto davvero la serata? Tutti i dati d’ascolto di domenica 13 settembre.

Prima serata, ascolti tv del 13 settembre

Nella serata televisiva, Canale5 con Racconto di una Notte conquista 1.746.000 spettatori con uno share del 14.6%, mentre su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovacchia intrattiene 1.879.000 spettatori pari al 12.3%. Su Rai1 Il principe abusivo interessa 1.532.000 spettatori ottenendo l’11% di share. L’offerta prosegue con Rai3, dove Presadiretta segna 834.000 spettatori pari al 5.5%, e con Italia1, dove Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 658.000 spettatori con il 6.1%. Spostandosi sulle altre reti, Rete4 con Giganti – I Protagonisti della Storia totalizza 418.000 spettatori e il 3.5%, La7 con Ufficiale e gentiluomo raggiunge 386.000 spettatori e il 2.6%, Tv8 con Italia’s Got Talent ottiene 235.000 spettatori con il 2.1%, e sul Nove Comedy Match raduna 279.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 13 settembre

Nell’access prime time e nel preserale, Canale5 domina con La Ruota della Fortuna, che raccoglie 3.945.000 spettatori pari al 23.7% dopo il traino di Gira La Ruota della Fortuna, che ne registra 3.424.000 con il 20.8%. Su Rai1 Affari Tuoi conquista l’attenzione di 3.487.000 spettatori pari al 21% di share.

Sulle altre reti, Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 920.000 spettatori (5.6%), mentre La7 con Barbero Risponde ne interessa 642.000 (3.9%). Su Rete4 il programma Realpolitik raggiunge 634.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte, assestandosi a 449.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Infine, sul Nove Little Big Italy viene scelto da 482.000 spettatori (3%) e su Tv8 4 Ristoranti arriva a 344.000 spettatori registrando il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 settembre

Nella fascia preserale, Rai1 si impone con Reazione a Catena, che coinvolge 2.969.000 spettatori pari al 22.2% di share, dopo che Reazione a Catena – L’Intesa Vincente aveva ottenuto 1.922.000 spettatori pari al 17.3%. Su Canale5 Caduta Libera conquista 1.478.000 spettatori (12%), preceduto da Caduta Libera – Inizia la Sfida che ne intrattiene 1.122.000 (10.9%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 registra un ottimo risultato conquistando 1.383.000 spettatori con il 13% di share.

Per quanto riguarda i telegiornali e gli approfondimenti regionali, su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.743.000 spettatori (12.8%), seguite da Blob che segna 617.000 spettatori (4%). Su Rete4 la soap La Promessa interessa 753.000 spettatori con il 5%, mentre su Rai2 l’atletica leggera con i World Athletics Ultimate Championships segna 565.000 spettatori e il 4.7%.

Chiudono il quadro Italia1, dove Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine viene seguito da 438.000 spettatori (3.1%), e il Nove con Little Big Italy, scelto da 241.000 spettatori pari al 2%.