Ascolti tv del 27 settembre, Il mio nome è Carlo contrapposto a Lo sposo indeciso

La domenica sera del 27 settembre è dedicata al cinema. Su Canale 5 esordisce la biografia “Il mio nome è Carlo”, su Rai 1 c’è la commedia “Lo sposo indeciso”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA La presentazione del film su Carlo Acutis

Il palinsesto autunnale non è ancora entrato nel vivo e, così, in prima serata trovano ancora posto i film. Grandi successi sbarcati dal cinema al piccolo schermo e prime visioni inedite. La sfida è tra Il mio nome è Carlo, la biografia del giovane Santo Carlo Acutis in anteprima su Canale 5 e Lo sposo indeciso, la divertente commedia di Giorgio Amato con Claudia Gerini e Ornella Muti.

Spazio anche allo sport, con le fasi finali dei Mondiali di Ciclismo Maschile 2025, in diretta su Rai 2. E non manca neppure l’approfondimento sui temi di attualità. Su Rai 3 PresaDiretta approfondisce il caso di Jeffrey Epstein, mentre su Rete 4, Fuori dal coro, commenta i più recenti casi di cronaca. All’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa a coltellate nel garage di casa, è dedicato infine Inside, lo speciale d’inchiesta de Le Iene, in onda nella prima serata di Italia 1.

E mentre Pino Insegno con la sua Reazione a Catena continua a dominare la fascia del preserale, nell’access time prosegue l’ormai annosa sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino, su Rai 1, e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, su Canale 5. Ma chi ha conquistato il pubblico e la sfida degli ascolti tv del 27 settembre? Tutti i dati.

Ascolti tv del 27 settembre, prima serata

Nella serata di ieri, domenica 27 settembre 2026, su Rai1 Lo sposo indeciso interessa 1.633.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale5 Il mio nome è Carlo conquista 4.269.000 spettatori con uno share del 29.6%. Su Rai2 La Domenica Sportiva intrattiene 430.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 746.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (757.000 – 4.3%) e la presentazione (854.000 – 4.6%), Presadiretta segna 1.102.000 spettatori pari al 6.6% (Presadiretta Più a 812.000 e il 5.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 570.000 spettatori (5.1%).

Su La7 Il collezionista di ossa raggiunge 276.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 la partita di Nations League – Norvegia-Portogallo ottiene 832.000 spettatori con il 4.8%, mentre sul Nove la replica di Ornella Senza Fine raduna 396.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 27 settembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi arriva a 3.820.000 spettatori (21.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.251.000 – 19.1%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.295.000 spettatori pari al 23.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 879.000 spettatori (5%).

Su Rete4 Realpolitik raggiunge 734.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 607.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.056.000 spettatori (5.9%) nella prima parte e 842.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Sul Nove Little Big Italy è scelto da 518.000 spettatori (2.9%).

Preserale, i dati del 27 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.207.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.245.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.609.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera conquista 2.022.000 spettatori (15.2%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (278.000 – 2.8%), i Mondiali di Ciclismo totalizzano 1.051.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 376.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 456.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.226.000 spettatori (15%), a seguire Blob segna 623.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 805.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 269.000 spettatori e l’1.8% e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 350.000 spettatori pari al 2.9%.