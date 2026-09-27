Affari Tuoi, la concorrente non rischia e sbaglia: la sconfitta è cocente

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi è tornato in onda più appassionante che mai. Mentre si prepara al suo primo Festival di Sanremo, Stefano De Martino si gode lo studio a lui ormai familiare, accompagnato dal fedelissimo Herbert Ballerina e dalla vera danzatrice Martina Miliddi. Nella serata di domenica 27 settembre, però, a rubare la scena è la pacchista Serena, che conduce una partita a dir poco spericolata, ma altrettanto sfortunata.

L’avvincente partita di Serena dalla Campania

Protagonista di questa puntata di Affari Tuoi è Serena, bionda pacchista in arrivo dalla Campania. Nata in una famiglia di medici, Serena ha scelto di seguire le orme dei genitori, così come il fratello Giovanni, futuro pediatra, che l’accompagna in quest’avventura contro la sorte. Il fidanzato, invece, trovato dopo aver chiesto la grazia alla Madonna di Pompei, fa il tifo per lei da casa.

E chissà come pensare l’amato della partita a dir poco avventurosa di Serena. Il gioco, per i due simpatici fratelli, è iniziato nel migliore dei modi. La puntata era quasi terminata quando sullo schermo comparivano ancora i più alti tra i pacchi rossi. Serena aveva una possibilità altissima di tornare a casa con un montepremi da capogiro.

E, infetti, nel pacco capitategli in sorte, il numero 6, c’erano ben 100.000 euro. Lei, però, quel pacco lo ha cambiato con il numero 10. E poi ha rifiutato, ancora e ancora, l’invitante assegno da 35.000 euro offertole dal dottore. Lo ha fatto perché il 10 è il giorno in cui morì l’amato nonno Giovanni e in cui nacque la sorellina morta neonata. Ancora, 10 è il giorno del compleanno del fidanzato Simone.

La concorrente non rischia, e sbaglia

Giunti al round finale, Serena si ritrova con 0 euro da una parte e 200.000 euro dall’altra. E qui la spericolatezza dei due fratelli campani – in particolare di Giovanni che, assicura la sorella, di solito è invece a dir poco prudente – si interrompe bruscamente. Il dottore offre loro 60.000 euro, oltre un quarto del montepremi che, se tutto andasse bene, si porterebbero a casa.

Di fronte a una situazione del genere ci furono concorrenti che rischiarono e, alla fine, vinsero. Serena, però, non vede l’ora di lasciare la casa dei genitori per iniziare una nuova vita all’insegna dell’indipendenza. E così, di fronte alla paura di tornare a casa a mani vuote, accetta i 60.000 euro offerti dal dottore.

Serena è stata prudente, ma essere spericolati a volte paga di più. Perché nel pacco numero 10, quello scelto nel cambio, c’erano ben 200.000 euro. La batosta è cocente, ma a consolarla arriva un tenero abbraccio di Stefano De Martino, che commenta dispiaciuto: “Avevi scelto bene”.

Domani Affari Tuoi non va in onda

Una bella puntata appassionante prima di una nuova pausa forza per Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi, infatti, non andrà in onda nella serata di lunedì 28 settembre. Alle 20:45, proprio l’ora di inizio della trasmissione, si terrà la partita della nazionale maschile di calcio Italia – Turchia. E così come già accaduto lo scorso venerdì, Affari Tuoi cede il posto alla partita di pallone, ma torna puntualissimo il giorno dopo.