Affari Tuoi, Serena rischia 50mila euro e vince il doppio. De Martino: “Soldi sicuri”

IPA Stefano De Martino

Per ventisei puntate ha aspettato il suo momento. Poi, quando finalmente è arrivato, Serena dalla Calabria ha deciso che tanto valeva giocarselo fino in fondo. Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 9 settembre, la farmacista di Mormanno, in provincia di Cosenza, ha rifiutato 50mila euro ed è tornata a casa con il doppio: nel suo pacco c’erano 100mila euro.

Una vittoria che regala a Stefano De Martino anche il primo finale a “soldi sicuri” della nuova stagione. Soldi sicuri perché la protagonista della puntata avrebbe dovuto scegliere tra 50mila e 100 mila euro. Serena è arrivata al gioco accompagnata dal fratello Antonio, con alle spalle una famiglia numerosa e un sogno molto concreto: avere un giorno una farmacia tutta sua.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina porta malissimo a Serena

Serena parte con il pacco numero 1 e l’inizio sembra promettere bene. Escono diversi blu e cifre basse, anche se dal tabellone spariscono presto i 50mila euro. Poi Herbert Ballerina decide di cimentarsi nella telepatia e la serata prende una piega decisamente meno rassicurante.

Davanti a uno dei pacchi si dice praticamente certo: “Qui ci sono 100 euro”. Dentro, invece, ce ne sono 200mila. Stefano De Martino lo guarda sconsolato e commenta: “Io lo sapevo, è un cretino, mi dispiace”. Poco dopo Serena perde anche il premio massimo da 300mila euro e il conduttore non può che ammettere che la situazione si è complicata parecchio.

Il Dottore prova prima con il cambio, che Serena rifiuta, e poi con un’offerta da 25mila euro. Niente da fare. La farmacista è convinta che nel suo pacco ci siano soldi e va avanti. Alla seconda proposta di cambio, però, cambia idea: lascia il numero 1 e prende il 9. Nel vecchio pacco scopre di avere appena 200 euro.

Il 9, però, non è stato scelto a caso. È il numero indicato da nonna Rita, alla quale Serena è molto legata. E, almeno in fatto di pacchi, la nonna sembra avere decisamente più intuito di Herbert Ballerina.

Il Dottore tira fuori l’archivio per convincerla

Il vero momento della serata arriva nel finale. Restano in gioco 20mila e 100mila euro e Serena riesce a eliminare anche l’ultimo blu da 50 euro. Stefano De Martino può finalmente annunciarlo: “Soldi sicuri”. È la prima volta che succede dall’inizio della nuova edizione.

A quel punto il Dottore decide di giocare anche psicologicamente. Nell’ultima telefonata va a pescare nell’archivio di Affari Tuoi e tira fuori due vecchie partite. Nella prima, un concorrente aveva chiesto 60mila euro: il Dottore glieli aveva concessi e nel suo pacco c’erano 100mila euro. Nella seconda, il concorrente aveva accettato 50mila euro lasciandosi alle spalle, ancora una volta, il pacco da 100mila.

Serena decide allora di non fare sconti e, quando De Martino le chiede quanto vorrebbe, domanda direttamente 100mila euro: esattamente la cifra più alta ancora sul tabellone. Il Dottore applica la sua regola e gliene offre la metà. Sul tavolo arrivano così 50mila euro.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Serena dalla Calabria

È qui che la partita smette per qualche minuto di essere soltanto una questione di pacchi. De Martino ricorda la storia di Serena: una famiglia numerosissima, i sacrifici fatti dai genitori anche per permetterle di studiare e diventare farmacista e quel sogno di aprire una farmacia tutta sua.

Cinquantamila euro, quindi, sono tutt’altro che pochi. Serena ci pensa a lungo ed è molto vicina ad accettare. “Vengo da una famiglia di lavoratori, conosco il valore dei soldi e dei sacrifici”, racconta emozionata. Anche De Martino, nel suo recap prima dell’apertura del pacco, ammette che sembrava ormai decisa a fermarsi.

Poi cambia tutto. Serena torna sulla frase che l’ha accompagnata nella vita: è una donna determinata e, quando vuole qualcosa, prova ad arrivare fino in fondo. Decide così di rinunciare all’assegno da 50mila euro e tentare il colpo grosso.

“Vediamo se il coraggio verrà premiato stasera”, dice Stefano De Martino prima di aprire il pacco numero 9.

Dentro ci sono 100mila euro. Esattamente la cifra che Serena aveva chiesto al Dottore e quella che, come aveva raccontato poco prima, potrebbe darle una grande mano per cominciare a trasformare il sogno della sua farmacia in qualcosa di molto più concreto.