La Ruota della Fortuna, l’errore sul tabellone penalizza i concorrenti. Le scuse di Gerry Scotti

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IPA Gerry Scotti

Un errore può cambiare completamente il destino di un concorrente. E a La Ruota della Fortuna può persino capitare che una persona già eliminata torni in studio e abbia una seconda possibilità. La puntata di domenica 27 settembre si apre con le scuse di Gerry Scotti, che accoglie in studio Andrea e Marco, eliminati ingiustamente la scorsa settimana. Non è la prima volta che accade che un errore sul tabellone porti a una grave ingiustizia di gioco.

Il grave errore e le scuse di Gerry Scotti

Il meccanismo de La Ruota della Fortuna prevede la possibilità di rivedere quanto accaduto in una puntata precedente e, nel caso venga riconosciuta un’irregolarità, di restituire al concorrente la possibilità di giocare. È quello che è successo anche nell’ultima puntata del game show Mediaset, dove due partecipanti inizialmente eliminati sono stati successivamente riammessi dopo una verifica della produzione.

A inizio serata Gerry Scotti ha annunciato una “irregolarità nel tabellone” in una delle partite della settimana precedente. È stata la stessa redazione ad accorgersene. I due concorrenti penalizzati, spiega il conduttore, “non hanno fatto nessun ricorso, ce ne siamo accorti noi. E loro sono stati felici di avere l’opportunità di tornare a giocare”.

Così, per un errore non precisato, Andrea e Marco ottengono una secondo possibilità. Così come era già avvenuto in passato, tra gli altri a Maikol e Lorenzo. In quell’occasione, però, erano stati gli stessi concorrenti a notare l’ingiustizia e a presentare ricorso al programma, vincendolo.

L’abito nude di Samira Lui

A distogliere l’attenzione del qui pro quo nel gioco ci pensa Samira Lui, che stasera sfoggia un abito all’apparenza semplice, ma proprio per questo in grado di attirare gli sguardi. “Pensavo fosse nuda” scherza Gerry Scotti al suo arrivo, notando come il vestito sia “dello stesso identito colore della sua carnagione”. E, invece, prosegue lo sketch, “per fortuna è vestita”.

Abbandonando per una sera i soliti colori accessi, Samira punta infatti su un bell’abito nude, in pelle. Un vestitino dal taglio femminile e romantico, con scollatura tonda e gonna svasata. Il tessuto, che riprende alla perfezione il colorito ambrato della showgirl, ne esalta il bel viso incorniciato, come sempre, da una cascata di riccioli scuri.

Seconda chance sprecata a La Ruota della Fortuna

Ma torniamo alla partita, la seconda possibilità ha portato decisamente bene ad Andrea, l’ingegnere che torna di nuovo accompagnato dalla moglie. Dopo aver sconfitto la campionessa Arianna, il concorrente redivivo arriva alla manche finale con un montepremi pari a 17.000 euro.

Peccato però che, di fronte alla Ruota delle Meraviglie, l’emozione abbia la meglio. Andrea sbaglia i primi due quesiti – perdendo così la possibilità di portarsi a casa anche un’automobile nuova – e infine anche il terzo. Il concorrente vede sfumare i 5.000 della prima busta, i 15.000 della seconda e anche i 20.000 della terza.

La moglie corre a offrirgli un abbraccio consolatorio, mentre Gerry e Samira gli ricordano che ha ancora la possibilità di rifarsi il giorno dopo. E chissà se, stavolta, sarà più fortunato o, per lo meno, meno emozionato.