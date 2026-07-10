La Ruota della Fortuna, la vincita monstre sconvolge Samira e Gerry: “Andiamo a casa in mutande”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Serata incredibile quella di venerdì 10 luglio a La Ruota della Fortuna, giocata fino all’ultimo in modo super agguerrito dai tre concorrenti, ognuno con una cifra da capogiro all’ultimo round. Alla fine la vincita di Andrea batte ogni record, almeno in questa edizione, e lascia completamente senza parole sia Gerry Scotti che Samira Lui. Ma tutto lo studio esplode di entusiasmo per la bravura (e la simpatia) del concorrente di La Spezia.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo in puntata

La serata a La Ruota della Fortuna è cominciata come sempre con l’ingresso del conduttore sulle note dei Fortuna Five. Gerry Scotti, particolarmente divertito dalla scelta musicale (gli Spandau Ballet) ha scherzato su una misteriosa “spia” che sembrerebbe conoscere tutte le canzoni che ama di più.

Poco dopo ha accolto in studio il campione in carica Simone, tecnico radiologo con un passato da dj, e i due nuovi sfidanti Patrizia e Andrea. Non poteva mancare Samira Lui, scesa dalle scale con un abito rosa pallido dal taglio “tennista” (forse un omaggio a Wimbledon?) e ancora una volta accompagnata da una canzone di Cristiano Malgioglio. Proprio l’autore avrebbe apprezzato la piccola coreografia eseguita dalla showgirl, trasformata immediatamente in un’occasione per un nuovo scambio di battute con Scotti.

Dietro i sorrisi, però, la gara si è rivelata subito molto seria e agguerrita. Patrizia e Andrea hanno accumulato somme importanti, mentre Simone, nonostante alcune soluzioni corrette, è rimasto progressivamente indietro. Prima dell’ultima manche, Andrea guidava con 25.200 euro, seguito da Patrizia a quota 24.200.

“Patrizia e Andrea, vi devo fare i complimenti, la somma dei vostri due risultati dà quasi 50 mila euro”, ha osservato Gerry Scotti. Una situazione simile non si era ancora mai verificata al game show di Canale 5. Ma il bello deve ancora venire!

La vincita mostruosa di Andrea

A stravolgere definitivamente il risultato è stato l’Ultimo Round, dedicato al cielo notturno. Scotti ha estratto lo spicchio da 5mila euro per ogni consonante trovata, facendo immediatamente intuire una gara all’ultimo millino, ma le cifre raggiunte dai tre concorrenti sono stratosferiche.

Samira Lui, incredula davanti agli zeri, ha domandato: “Ce ne andiamo?”. Pronta la risposta del conduttore: “Stasera ce ne andiamo a casa in mutande, non c’è niente da fare”.

La soluzione corretta è arrivata infine da Andrea, che ha portato la propria vincita a ben 60mila euro. “Una cifra monstre, mai successo”, dice Scotti, almeno considerando questa edizione del programma. La rimonta di Patrizia si è così interrotta proprio sul finale, nonostante una partita condotta ad altissimo livello.

Diventato campione, Andrea ha avuto poi accesso alla Ruota delle Meraviglie, questa volta dedicata alla sabbia. Il concorrente spezzino è riuscito a risolvere soltanto una delle tre frasi, conquistando comunque una busta verde. Le due buste rosse non ottenute nascondevano 5mila e 15mila euro, mentre quella verde la coppia di biciclette elettriche, aggiunte ai 60mila euro già guadagnati durante la partita.

“Un bel regalo, mi sa che questo ragazzo ci darà soddisfazioni”, ha concluso Gerry Scotti. Andrea tornerà domani alla Ruota da campione: riuscirà a trasformare una serata da record nell’inizio di una lunga permanenza?