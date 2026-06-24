La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira ricevono un regalo. Puntata perfetta

Gerry Scotti e Samira tornano a "La Ruota della Fortuna" e ricevono un regalo speciale dal campione in una puntata fortunatissima

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono "La Ruota della Fortuna"

Mercoledì 24 giugno Gerry Scotti è tornato su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna.

Saldo nel suo appuntamento quotidiano anche durante i Mondiali 2026, che continuano invece a modificare la programmazione di Affari Tuoi e di Stefano De Martino su Rai1, il conduttore ha accompagnato il pubblico in una serata fatta di giri di ruota, sorrisi e momenti inaspettati.

Nel corso della puntata, Gerry Scotti e Samira Lui hanno infatti ricevuto un regalo speciale che ha attirato l’attenzione dello studio, prima di una partita ricca di sorprese e colpi di scena.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira ricevono un regalo speciale

La puntata del 24 giugno si apre nel segno della tradizione, con Gerry Scotti che fa il suo ingresso sulle note dei Fortuna Five e raggiunge il centro dello studio per salutare il campione in carica. Federico, arrivato da Cesena, si presenta però con una sorpresa destinata a conquistare subito il conduttore e Samira Lui.

Il concorrente porta infatti due portachiavi in macramé realizzati a mano da lui. Un pensiero che viene accolto con entusiasmo dal conduttore, subito incuriosito dal regalo. “Ma che belli, quello brillantinato è per Samira”, commenta divertito il conduttore prima di chiamare la collega al suo fianco per consegnarle il dono.

L’apprezzamento è immediato e Samira non nasconde il sorriso davanti al gesto del campione. Gerry, dal canto suo, promette addirittura di utilizzare il regalo nella vita di tutti i giorni: “Da oggi lo attacco alla mia chiave del camerino”.

Federico si conferma campione de “La Ruota della Fortuna”

Dopo il momento dedicato ai regali, l’attenzione torna però sul gioco. A sfidare Federico ci sono Andrea e Francesca, due concorrenti determinati a interrompere il suo percorso fortunato.

Il campione, però, non nasconde di trovarsi particolarmente a suo agio davanti alla ruota. Tra giri di ruota favorevoli, intuizioni azzeccate e una buona dose di sangue freddo, riesce infatti a chiudere le prime manche con un bottino già consistente: 12mila euro conquistati nel giro di una manciata di manche.

Con il passare dei tabelloni, però, la partita cambia ritmo. Gli avversari iniziano ad avvicinarsi e il vantaggio accumulato dal campione smette di sembrare così al sicuro, soprattutto nelle battute finali.

Nonostante Andrea sia riuscito a recuperare terreno e Francesca sia arrivata a un passo dalla risposta che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della partita, Federico è riuscito a difendere il titolo. Il campione ha stretto i denti nel momento più delicato della serata e, ancora una volta, ha conservato il suo posto al centro dello studio per giocarsi La Ruota delle Meraviglie.

Il tema scelto per i tre tabelloni è “Pagina”, una categoria tutt’altro che scontata che mette alla prova intuito e rapidità.

Questa volta, però, il campione sembra avere una marcia in più. Una soluzione dopo l’altra riesce infatti a trovare tutte le risposte corrette, accendendo di verde tutte e tre le buste e assicurandosi così la possibilità di portare a casa la Fiat 500 Cabrio conquistata nelle manche precedenti.

L’esultanza scatta ancora prima di scoprire il contenuto delle buste. Federico festeggia insieme a Samira Lui e Gerry Scotti tra applausi e sorrisi, consapevole di aver appena completato una delle prove più difficili della serata.

Anche il conduttore sottolinea l’impresa del campione: “Non erano semplici questi tabelloni”, osserva Gerry mentre in studio cresce l’entusiasmo per il risultato appena raggiunto. Dentro la busta scelta dal campione si nascondono 5mila euro, che si sommano alla vincita accumulata durante la puntata e alla Fiat 500 Cabrio conquistata alla Ruota delle Meraviglie.