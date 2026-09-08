Ascolti tv del 7 settembre: Filippo Bisciglia sfida Il giovane Montalbano

Filippo Bisciglia su Canale 5 con "Temptation Island e poi e poi" non teme "Il giovane Montalbano". De Martino sfida Scotti: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

L’estate sta finendo ma le temperature e i programmi tv dicono il contrario. Infatti, su Canale 5 è tornato Filippo Bisciglia con un appuntamento speciale di Temptation Island e ad attenderlo su Rai 1 ha trovato Il giovane Montalbano, ovviamente in replica, proprio come se fosse un palinsesto estivo.

Sulla scia del successo dello scorso luglio, Filippo Bisciglia è tornato con Temptation Island e poi e poi dove abbiamo ritrovato le coppie dell’ultima edizione. E ora è toccato a Riondino nei panni del giovane Montalbano contrastare la sua scalata allo share.

Su Rai 2 è andata in onda la partita di basket Italia Vs Cina e su Rai 3 il film Io sono ancora qui. Su Rete 4 abbiamo visto Quarta Repubblica e su Italia 1 Killer Elite. Su La7 l’appuntamento è stato con La Torre di Babele.

Nell’access prime time è tornato Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino ed è subito guerra con Gerry Scotti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 7 settembre